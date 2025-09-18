استياء جماهيري واسع بعد خسارة الوحدات
خبرني - عبرت جماهير نادي الوحدات عن استيائها من أداء الفريق ونتائجه، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وذلك بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق أمام المحرق البحريني 0-4، في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا 2.
الخسارة أمام المحرق أعادت فتح باب الانتقادات مجدداً على الجهاز الفني بقيادة المدرب البوسني داركو نيستروفيتش، خاصة في ظل الأداء المتذبذب للفريق مؤخرا.
وعلى صعيد الدوري المحلي، واصل الوحدات نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط فقط.
وطالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة "إعادة تقييم الأمور" واتخاذ قرارات جريئة قبل فوات الأوان.
