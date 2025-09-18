  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استياء جماهيري واسع بعد خسارة الوحدات

استياء جماهيري واسع بعد خسارة الوحدات

2025-09-18 03:06:22

خبرني - عبرت جماهير نادي الوحدات عن استيائها من أداء الفريق ونتائجه، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وذلك بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق  أمام المحرق البحريني 0-4، في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

الخسارة أمام المحرق أعادت فتح باب الانتقادات مجدداً على الجهاز الفني بقيادة المدرب البوسني داركو نيستروفيتش، خاصة في ظل الأداء المتذبذب للفريق مؤخرا.

وعلى صعيد الدوري المحلي، واصل الوحدات نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط فقط.

وطالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة "إعادة تقييم الأمور" واتخاذ قرارات جريئة قبل فوات الأوان.

MENAFN18092025000151011027ID1110078069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث