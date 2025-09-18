403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
عودة طلبةBIBF إلى مقاعدهم الدراسية مع انطلاق العام الأكاديمي 2025-2026
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) المنامة 17 سبتمبر 2025: استقبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)طلبة برامج البكالوريوس في يومهم الجامعي الأول، إيذاناً ببدء العام الأكاديمي الجديد 2025-2026، ضمن التخصصات التي يقدّمها المعهد بالشراكة مع كل من جامعة بانغور البريطانية وجامعة لندن وبتوجيه أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد، في مجالات الصيرفة والتمويل، والمحاسبة والتمويل، والاقتصاد والإدارة، وعلوم البيانات وتحليلات الأعمال.
ويمثل هذا اليوم نقطة انطلاق حاسمة في المسيرة الجامعية للطلبة الجدد، حيث يبدأون رحلتهم التعليمية داخل بيئة أكاديمية حديثة ومتكاملة، تشمل قاعات دراسية تفاعلية، مختبرات تقنية متطورة، مكتبة متخصصة، ومساحات مخصصة للتعلم التعاوني والابتكار، إلى جانب خدمات دعم طلابي وأكاديمي شاملة تضمن بداية منظمة وداعمة لمسيرتهم الدراسية.
وكانت إدارة المركز الأكاديمي قد نظّمت خلال الأسبوع الماضي يوم التهيئة الجامعية، الذي هدف إلى تعريف الطلبة الجدد بالأنظمة واللوائح الأكاديمية، وخدمات الحرم الجامعي، والأنشطة الطلابية، لتعزيز اندماجهم في المجتمع الجامعي واستعدادهم للمرحلة الجامعية الجديدة. وتضمنت الفعالية ندوة تفاعلية قدّمها الدكتور حمد الريس حول التحوّل الذهني من المرحلة المدرسية إلى الحياة الجامعية، مسلطاً الضوء على أبرز الفروقات بين أساليب التعلّم في المؤسستين، وأهمية الانضباط الذاتي وإدارة الوقت لتحقيق النجاح الأكاديمي. كما قدمت السيدة ريم تقوي، خريجة جامعة بانغور ومدير مساعد للاستشارات الاستثمارية في بنك ستاندرد تشارترد، كلمة ملهمة شاركت فيها الحضور تجربتها الشخصية وقدّمت لهم نصائح قيّمة للنجاح المهني.
وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بالمعهد، قائلة: "يمثّل اليوم الأول في الجامعة بداية فصل جديد في حياة الطلبة، ينطلقون من خلاله نحو بناء مستقبلهم العلمي والمهني. ويحرص المعهد على تزويدهم بتعليم جامعي رفيع المستوى يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وينمّي مهاراتهم في التفكير النقدي والعمل الجماعي والابتكار، بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل والإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني."
ومن خلال هذه البداية، يجد الطلبة في يومهم الأول بوابةً لانطلاقة أكاديمية حافلة بالفرص والمعرفة، فيما يؤكد معهد BIBF التزامه الراسخ بتوفير تجربة تعليمية ثرية وشاملة ترافق الطالب منذ خطواته الأولى في الحرم الجامعي وحتى يوم تخرّجه، بما يمكّنه من صقل شخصيته العلمية والعملية، ويؤهّله ليكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية.
ويمثل هذا اليوم نقطة انطلاق حاسمة في المسيرة الجامعية للطلبة الجدد، حيث يبدأون رحلتهم التعليمية داخل بيئة أكاديمية حديثة ومتكاملة، تشمل قاعات دراسية تفاعلية، مختبرات تقنية متطورة، مكتبة متخصصة، ومساحات مخصصة للتعلم التعاوني والابتكار، إلى جانب خدمات دعم طلابي وأكاديمي شاملة تضمن بداية منظمة وداعمة لمسيرتهم الدراسية.
وكانت إدارة المركز الأكاديمي قد نظّمت خلال الأسبوع الماضي يوم التهيئة الجامعية، الذي هدف إلى تعريف الطلبة الجدد بالأنظمة واللوائح الأكاديمية، وخدمات الحرم الجامعي، والأنشطة الطلابية، لتعزيز اندماجهم في المجتمع الجامعي واستعدادهم للمرحلة الجامعية الجديدة. وتضمنت الفعالية ندوة تفاعلية قدّمها الدكتور حمد الريس حول التحوّل الذهني من المرحلة المدرسية إلى الحياة الجامعية، مسلطاً الضوء على أبرز الفروقات بين أساليب التعلّم في المؤسستين، وأهمية الانضباط الذاتي وإدارة الوقت لتحقيق النجاح الأكاديمي. كما قدمت السيدة ريم تقوي، خريجة جامعة بانغور ومدير مساعد للاستشارات الاستثمارية في بنك ستاندرد تشارترد، كلمة ملهمة شاركت فيها الحضور تجربتها الشخصية وقدّمت لهم نصائح قيّمة للنجاح المهني.
وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة هيفاء خلف، رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بالمعهد، قائلة: "يمثّل اليوم الأول في الجامعة بداية فصل جديد في حياة الطلبة، ينطلقون من خلاله نحو بناء مستقبلهم العلمي والمهني. ويحرص المعهد على تزويدهم بتعليم جامعي رفيع المستوى يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وينمّي مهاراتهم في التفكير النقدي والعمل الجماعي والابتكار، بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل والإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني."
ومن خلال هذه البداية، يجد الطلبة في يومهم الأول بوابةً لانطلاقة أكاديمية حافلة بالفرص والمعرفة، فيما يؤكد معهد BIBF التزامه الراسخ بتوفير تجربة تعليمية ثرية وشاملة ترافق الطالب منذ خطواته الأولى في الحرم الجامعي وحتى يوم تخرّجه، بما يمكّنه من صقل شخصيته العلمية والعملية، ويؤهّله ليكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأردن.. ضبط سائقي شاحنة تبادلا القيادة أثناء السير في المفرق...
عهود الرومي: الذكاء الاصطناعي يحفز الإنتاجية والإبداع...
مساندة تصبح الشريك الأول لبرنامج عزم التابع لصندوق الاستثمارات العامة ...
صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل يزور شركة "سهم كابيتال" و...
إنفيديا تُراهن على إنتل بـ5 مليارات دولار...
البكار يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أكبر مصنع ألبسة بالظليل...