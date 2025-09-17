إسرائيل تمنع دخول نائبين بريطانيين للتوجه إلى الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن النائبين عن حزب العمال البريطاني، سيمون أوفر وبيتر برينسلي، أعلنا أنهما مُنعا من دخول إسرائيل أثناء توجههما إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن أوفر وبرينسلي كانا ضمن وفد برلماني للاطلاع على العمل الطبي والإنساني الذي تقوم به بعض المنظمات، بما في ذلك منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين.

وفي بيان مشترك، أعرب النائبان عن أسفهما العميق لقرار السلطات الإسرائيلية منعهما من الاطلاع مباشرة على التحديات الكبيرة التي تواجه المرافق الطبية في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: ((إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، ومثير للقلق العميق أن تمنع إسرائيل مرة أخرى نائبين بريطانيين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة)).

وأضاف: ((ظل الوزير هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسؤولون على اتصال بالنائبين طوال الوقت. نحن واضحون مع إسرائيل بأن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين)).

وكان النائبان يعبران إلى إسرائيل من الأردن يوم الاثنين في زيارة تستغرق 3 أيام نظمها مجلس ((التفاهم العربي البريطاني)) عندما أوقفتهما السلطات الإسرائيلية.

وقال أوفر، لـ((بي بي سي، إنهما احتُجزا في مكتب جوازات السفر قبل أن يُسلما وثيقة تُفيد بموافقتهما على مغادرة إسرائيل، ثم تم ((اقتيادهما إلى حافلة)) عائدين إلى الأردن.

وأضاف أنه أُبلغ بأنه لم يُسمح لهما بالدخول لأسباب متعلقة بـ((النظام العام))، وأن طلبات وزارة الخارجية البريطانية للسلطات الإسرائيلية رُفضت.

وتابع أن ((الأمر مخيب للآمال للغاية، فنحن طبيبان، وكنا سنذهب فقط لزيارة مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية لنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله لدعمها، ولم نكن نحاول بأي شكل من الأشكال تهديد الإسرائيليين، بل كنا نحاول فقط معرفة ما يمكننا فعله في الضفة الغربية؛ حيث قيل لهما إن الرعاية الصحية تزداد صعوبة)).

وكان من المقرر أيضاً أن يلتقيا القنصل العام البريطاني في القدس بوصف ذلك جزءاً من الزيارة، بالإضافة إلى لقاء منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.

وقال كريس دويل، مدير مجلس ((التفاهم العربي البريطاني))، لـ((بي بي سي)) إن المجلس ينظم رحلات للبرلمانيين منذ سنوات عديدة، وأن حالات رفض الدخول الأخيرة ((مؤسفة)).

وأضاف: ((من المهم أن يطلع السياسيون البريطانيون على الوضع على أرض الواقع في وقت بالغ الخطورة لتحديد ما يجري، ويُتيح لهم ذلك تقييم هذا الوضع والسياسة البريطانية تجاهه)).

وفي وقت سابق من هذا العام، مُنعت نائبتان أخريان من حزب ((العمال))، هما ابتسام محمد ويوان يانغ، من دخول إسرائيل في أبريل (نيسان)، خلال زيارة أخرى نظّمتها المنظمة ذاتها.

وقالت السلطات الإسرائيلية، آنذاك، إن النائبتين ((اتهمتا إسرائيل بادعاءات كاذبة، وشاركتا في نشاط للترويج لعقوبات ضد وزراء إسرائيليين)).

وفي المقابل، نفت ابتسام محمد ويوان يانغ ذلك، وقالتا: ((ينبغي أن يشعر البرلمانيون بحرية قول الحقيقة في مجلس العموم، دون خوف من الاستهداف)).

ووصف وزير الخارجية آنذاك، ديفيد لامي، الخطوة الإسرائيلية بأنها ((غير مقبولة ومثيرة للقلق البالغ)).