403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الشهادات الهندسية تحتل مكانة عالية في قائمة أولويات الطلاب في الإمارات
(MENAFN- Communicate Gulf) في ظلّ واقع سوق العمل المتغير باستمرار، والذي يشهد تراجعًا في العديد من الوظائف التقليدية، يشهد مجال الهندسة زخماً متسارعاً، كما يتجلى ذلك في ارتفاع الطلب على المهندسين في مختلف المجالات، وفقاً لكلية الهندسة والحوسبة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة .
تشير الجامعة، التي تقدم برامج بكالوريوس ودراسات عليا في الهندسة، إلى تزايد الطلب على المهندسين في السنوات الأخيرة، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية السريعة ومبادرات الاستدامة. والآن، من المتوقع أن تُحدث مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة تحولات جذرية في الأدوار الهندسية التقليدية، مما يجعل المعرفة متعددة التخصصات أكثر قيمة من أي وقت مضى.
وقد تم التحقق من صحة استنتاجات الجامعة من خلال دراسات أُجريت في أماكن أخرى، بما في ذلك دراسة شاملة أجريت في الإمارات العربية المتحدة عام 2018 (وزارة التربية والتعليم تكشف عن نتائج دراستها حول ”التخصصات المطلوبة“ (أخبار) نشرتها وزارة التربية والتعليم، والتي كشفت أن الهندسة كانت الخيار الأول بين الطلاب المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي، تليها إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبية. وكشفت الدراسة أن الشهادات في هذه المجالات توفر أفضل فرص العمل في الإمارات العربية المتحدة.
قال البروفيسور خالد حسين، نائب رئيس الجامعة المؤقت/أستاذ هندسة النظم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "لطالما كانت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة سباقة في سد الفجوة بين التعليم والصناعة. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل كلية الهندسة على تنشيط برامجها لتلبية احتياجات السوق المتطورة. ونظراً لإدراكنا أن الهندسة تسير اليوم في مسار جديد، فقد صممنا برامجنا الهندسية لتلبية احتياجات كل صناعة. ويتميز برنامجنا بتصميمه بحيث يمكّن الطلاب من التفكير الإبداعي وتطوير طرق مبتكرة جديدة لتعزيز التغيير الإيجابي وحل المشكلات الصعبة التي تواجهنا اليوم".
تحظى شهادة الهندسة بتقدير كبير وتُعِدُّ الطلاب للنجاح المهني في مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء والنقل والإلكترونيات والبترول وغيرها. إنه مجال صعب ولكنه مُجزٍ يتطلب الإبداع والابتكار ومهارات حل المشكلات.
وتقدم كلية الهندسة والحوسبة شهادات البكالوريوس في العلوم في مجالات هندسة الكمبيوتر والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. صُممت برامج الماجستير في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة لتزويد الطلاب بالمعرفة المتقدمة ومهارات القيادة اللازمة للتفوق في مجال الهندسة الديناميكي. مع التركيز القوي على التفكير النقدي والتحليلي، وحل المشكلات، وإدارة المشاريع والشؤون المالية، والموارد البشرية، ومراقبة الجودة، والاعتبارات الأخلاقية والبيئية، تُعِدُّ هذه البرامج الخريجين لقيادة الفرق، وإدارة المشاريع المعقدة، ودفع عجلة الابتكار.
ولا تقتصر أهمية شهادة الماجستير في العلوم في الطاقة المستدامة والمتجددة وشهادة الماجستير في العلوم في إدارة المشاريع الهندسية على فتح الطريق أمام الوظائف المهنية العليا في الصناعة والبحث فحسب، بل توفر أيضًا أساسًا متينًا لأولئك الذين يطمحون إلى متابعة دراسات الدكتوراه وتحقيق إنجازات أكاديمية أعلى.
معظم برامج الهندسة الجامعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة معتمدة من قبل مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا (ABET)، مما يضمن أنها تلبي أعلى المعايير التعليمية الدولية.
وفقًا لـ الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ، تشهد الهندسة تحولًا جذريًا بسبب التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي والروبوتات والأتمتة وإنترنت الأشياء (IoT).
هناك عامل آخر مقنع يدعم اختيار الهندسة كمهنة، وهو النقص الكبير في المهندسين المؤهلين، حيث تكافح العديد من الشركات لملء الوظائف الشاغرة. تبحث الشركات عن مهندسين ماهرين قادرين على التصميم والتطوير ودمجهم في العمليات التشغيلية. المهندسون الذين يظلون قادرين على التكيف ويواصلون تحسين مهاراتهم في مجال التكنولوجيات الناشئة هم الأكثر احتمالاً للنجاح مع تطور سوق العمل.
تشير الجامعة، التي تقدم برامج بكالوريوس ودراسات عليا في الهندسة، إلى تزايد الطلب على المهندسين في السنوات الأخيرة، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية السريعة ومبادرات الاستدامة. والآن، من المتوقع أن تُحدث مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة تحولات جذرية في الأدوار الهندسية التقليدية، مما يجعل المعرفة متعددة التخصصات أكثر قيمة من أي وقت مضى.
وقد تم التحقق من صحة استنتاجات الجامعة من خلال دراسات أُجريت في أماكن أخرى، بما في ذلك دراسة شاملة أجريت في الإمارات العربية المتحدة عام 2018 (وزارة التربية والتعليم تكشف عن نتائج دراستها حول ”التخصصات المطلوبة“ (أخبار) نشرتها وزارة التربية والتعليم، والتي كشفت أن الهندسة كانت الخيار الأول بين الطلاب المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي، تليها إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبية. وكشفت الدراسة أن الشهادات في هذه المجالات توفر أفضل فرص العمل في الإمارات العربية المتحدة.
قال البروفيسور خالد حسين، نائب رئيس الجامعة المؤقت/أستاذ هندسة النظم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "لطالما كانت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة سباقة في سد الفجوة بين التعليم والصناعة. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل كلية الهندسة على تنشيط برامجها لتلبية احتياجات السوق المتطورة. ونظراً لإدراكنا أن الهندسة تسير اليوم في مسار جديد، فقد صممنا برامجنا الهندسية لتلبية احتياجات كل صناعة. ويتميز برنامجنا بتصميمه بحيث يمكّن الطلاب من التفكير الإبداعي وتطوير طرق مبتكرة جديدة لتعزيز التغيير الإيجابي وحل المشكلات الصعبة التي تواجهنا اليوم".
تحظى شهادة الهندسة بتقدير كبير وتُعِدُّ الطلاب للنجاح المهني في مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء والنقل والإلكترونيات والبترول وغيرها. إنه مجال صعب ولكنه مُجزٍ يتطلب الإبداع والابتكار ومهارات حل المشكلات.
وتقدم كلية الهندسة والحوسبة شهادات البكالوريوس في العلوم في مجالات هندسة الكمبيوتر والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. صُممت برامج الماجستير في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة لتزويد الطلاب بالمعرفة المتقدمة ومهارات القيادة اللازمة للتفوق في مجال الهندسة الديناميكي. مع التركيز القوي على التفكير النقدي والتحليلي، وحل المشكلات، وإدارة المشاريع والشؤون المالية، والموارد البشرية، ومراقبة الجودة، والاعتبارات الأخلاقية والبيئية، تُعِدُّ هذه البرامج الخريجين لقيادة الفرق، وإدارة المشاريع المعقدة، ودفع عجلة الابتكار.
ولا تقتصر أهمية شهادة الماجستير في العلوم في الطاقة المستدامة والمتجددة وشهادة الماجستير في العلوم في إدارة المشاريع الهندسية على فتح الطريق أمام الوظائف المهنية العليا في الصناعة والبحث فحسب، بل توفر أيضًا أساسًا متينًا لأولئك الذين يطمحون إلى متابعة دراسات الدكتوراه وتحقيق إنجازات أكاديمية أعلى.
معظم برامج الهندسة الجامعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة معتمدة من قبل مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا (ABET)، مما يضمن أنها تلبي أعلى المعايير التعليمية الدولية.
وفقًا لـ الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ، تشهد الهندسة تحولًا جذريًا بسبب التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي والروبوتات والأتمتة وإنترنت الأشياء (IoT).
هناك عامل آخر مقنع يدعم اختيار الهندسة كمهنة، وهو النقص الكبير في المهندسين المؤهلين، حيث تكافح العديد من الشركات لملء الوظائف الشاغرة. تبحث الشركات عن مهندسين ماهرين قادرين على التصميم والتطوير ودمجهم في العمليات التشغيلية. المهندسون الذين يظلون قادرين على التكيف ويواصلون تحسين مهاراتهم في مجال التكنولوجيات الناشئة هم الأكثر احتمالاً للنجاح مع تطور سوق العمل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سامسونج توسع نطاق عمل واجهة One UI لتشمل الأجهزة المنزلية وتوفر تجربة ...
قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله...
بالفيديو الديوان يعقد ورشة عمل لـقوة الإطفاء حول لائحة البعثات والإ...
العميد القطوان 255 دورية و338 كاميرا منتشرة في طرق البلاد لتنظيم حركة ...
سمو أمير البلاد يهنئ حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلاد...
سمو ولي العهد يهنئ حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلاده...