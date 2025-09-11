بولندا تحذّر من نزاع مفتوح مع روسيا

MENAFN - Al-Bayan) ">حذّرت بولندا وحلفاؤها من "نزاع مفتوح" مع روسيا بعد خرق نحو عشرين طائرة مسيّرة منسوبة للجيش الروسي المجال الجوي للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والمحاذية لأوكرانيا، الأمر الذي استدعى تدخل طائرات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ردّ الغرب والحلف الأطلسي بحزم، وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "خطر حقيقي" لتوسع النزاع الأوكراني، فيما نفت موسكو أي مسؤولية.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد نشر بيانا مقتضبا لكنه أكد صحة الاتهام الموجه لموسكو، قال فيه "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"، كما أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس يتابع الوضع، ومن المقرر أن يتحدث مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن 19 طائرة مسيّرة على الأقل خرقت أجواء بلاده ليلا، ما استلزم إقلاع طائرات مقاتلة بولندية، فضلا عن تدخل طائرات من حلف شمال الأطلسي.

وفي قرية ويريكي فولا شرق بولندا، قام جنود بفحص منزل تعرض سقفه للتدمير وأحاطه الحطام.

العثور على 14 مسيّرة

وقال توسك للبرلمان البولندي إن المسيّرات التي تم إسقاط ثلاث منها على الأقل، لم تتسبب في وقوع إصابات، لكن هذه "العملية الروسية" من المرجح أن "تقربنا من نزاع مفتوح أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية".

عُثر على 14 طائرة مُسيّرة، وفق المتحدثة باسم وزارة الداخلية كارولينا جاليكا. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن اكتشاف حطام مقذوف مجهول الهوية، وأفادت بتضرر منزل وسيارة في شرق بولندا.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي "ليس لدينا شك في أن هذا لم يكن حادثا"، وندد "بهجوم غير مسبوق، ليس فقط على الأراضي البولندية ولكن أيضا على أراضي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

من جهتها، نفت روسيا قطعيا الاتهامات، وقالت عبر وزارة الدفاع إنها لم تضع أي خطط "لمهاجمة أهداف" على الأراضي البولندية خلال موجة الغارات الجوية الليلية على الأراضي الأوكرانية، كما أشارت السفارة الروسية في وارسو إلى أن بولندا لم تقدم "دليلا" على مزاعمها.

كما اتهمت الخارجية الروسية بولندا بالسعي إلى "مفاقمة" الوضع باتهامات لا أساس لها.

ودان المستشار الألماني فريدريش ميرتس "العمل المتهور" الروسي، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا إلى "الكفّ عن الهروب الى الأمام".

وقال السفير الأميركي لدى الناتو ماثيو وايتاكر "ندعم حلفاءنا في حلف شمال الأطلسي في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي، وندافع عن كل شبر من أراضي" حلف شمال الأطلسي.

ودانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من جانب روسيا منذ بداية الحرب". وأضافت "أعتقد أن ما يريد (فلاديمير) بوتين إظهاره، هو إلى أي حد يمكنه التمادي".