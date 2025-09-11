  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
باكستان.. فيضانات مدمرة تجبر الآلاف على النزوح وتهدد السدود

2025-09-11 03:08:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هرعت فرق الإنقاذ، مدعومة بالجيش، لإجلاء الآلاف من سكان القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا شرق باكستان.
وقالت السلطات إن عمليات الإنقاذ التي بدأت ليل الثلاثاء استمرت حتى صباح أمس الأربعاء، وما تزال جارية.
وأشار مفوض الإغاثة، نبيل جاويد، إلى أضرار لحقت بنحو 142 ألف نسمة من سكان المنطقة من الفيضانات، موضحًا أن العديد من السكان النازحين لجؤوا إلى منازل أقاربهم، بينما اضطر آخرون إلى قضاء ليالٍ بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.

MENAFN11092025000208011052ID1110047141

