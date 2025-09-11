باكستان.. فيضانات مدمرة تجبر الآلاف على النزوح وتهدد السدود

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
باكستان.. فيضانات مدمرة تجبر الآلاف على النزوح وتهدد السدود
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هرعت فرق الإنقاذ، مدعومة بالجيش، لإجلاء الآلاف من سكان القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا شرق باكستان.
وقالت السلطات إن عمليات الإنقاذ التي بدأت ليل الثلاثاء استمرت حتى صباح أمس الأربعاء، وما تزال جارية.
وأشار مفوض الإغاثة، نبيل جاويد، إلى أضرار لحقت بنحو 142 ألف نسمة من سكان المنطقة من الفيضانات، موضحًا أن العديد من السكان النازحين لجؤوا إلى منازل أقاربهم، بينما اضطر آخرون إلى قضاء ليالٍ بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.
وقالت السلطات إن عمليات الإنقاذ التي بدأت ليل الثلاثاء استمرت حتى صباح أمس الأربعاء، وما تزال جارية.
وأشار مفوض الإغاثة، نبيل جاويد، إلى أضرار لحقت بنحو 142 ألف نسمة من سكان المنطقة من الفيضانات، موضحًا أن العديد من السكان النازحين لجؤوا إلى منازل أقاربهم، بينما اضطر آخرون إلى قضاء ليالٍ بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما