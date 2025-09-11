  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سياحة الأردنيين إلى تركيا تتراجع 15% في النصف الأول من العام الحالي

2025-09-11 03:08:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت بيانات وزارة السياحة التركية، عن انخفاض السياح الأردنيين إلى تركيا، في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 15.14%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير بيانات وزارة السياحة التركية، إلى أن 110,037 أردنيًا زاروا تركيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي، مقارنة بـ129,667 أردنيًا زاروا تركيا في الفترة ذاتها من العام الماضي، و154,121 سائحًا في النصف الأول من العام 2023، و179,018 سائحًا أردنيًا في العام 2022.
وعلى المستوى الشهري، انخفضت سياحة الأردنيين إلى تركيا في حزيران الماضي بواقع 33.34%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وسجلت وزارة السياحة التركية 30,701 سائح أردني في شهر حزيران الماضي، مقارنة بـ46,053 سائحًا في الشهر ذاته من العام الماضي، وقرابة 54 ألف سائح في حزيران من العام 2023.
ويُظهر التسلسل الزمني للأرقام أن أعداد الأردنيين القادمين إلى تركيا سجلت انخفاضًا منذ العام 2023، بما يعكس تراجعًا متواصلاً في الإقبال على الوجهة التركية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ارتفاع الأسعار وتحول الأردنيين لوجهات بديلة
الخبير السياحي والناطق السابق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، رافع الطاهات، أكد أن أعداد السياح الأردنيين المتجهين إلى تركيا شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي، والعام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الرحلات هناك.
وأوضح الطاهات أن الأسعار في تركيا ارتفعت بشكل لافت، خصوصًا في تكاليف الفنادق والطعام والشراب والتسوق، ما جعل كلفة الرحلة تتضاعف بشكل يفوق قدرة الكثير من العائلات الأردنية.
وأشار إلى أن وجبة غداء واحدة للفرد قد تصل تكلفتها إلى 30–40 دينارًا أردنيًا، ما يضع عبئًا إضافيًا على السياح الأردنيين، مضيفًا أن الأسعار مرتفعة كثيرًا، تحديدًا في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف أن هذا الواقع دفع الأردنيين للبحث عن بدائل سياحية بأسعار أقل، حيث ازداد الإقبال على وجهات مثل سوريا ولبنان والبحر الأحمر وجورجيا وألبانيا وكوسوفو، والتي تقدم خدمات سياحية بأسعار تنافسية مقارنة بتركيا.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي، إلى ارتفاع إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج خلال السبعة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 4.0%، ليبلغ 1,247.1 مليون دولار (1.2 مليار دولار).
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن شهر تموز من العام 2025 سجل ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة نسبته 7.0%، ليصل إلى 247.4 مليون دولار.


