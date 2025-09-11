  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
استشهاد طفل بنيران الاحتلال في مخيم البريج

2025-09-11 03:08:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى العودة باستشهاد طفل بنيران جيش الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتسارعت الحملة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إذ استهدف الجيش عشرات المنازل بمناطق غزة، في محاولة لدفع الفلسطينيين نحو ما يسميها "المناطق الإنسانية"، والتي يزعم أنها آمنة.
ويترافق هذا التصعيد مع إنذارات إسرائيلية مباشرة ومتكررة بإخلاء مدينة غزة.

