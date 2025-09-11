403
استشهاد طفل بنيران الاحتلال في مخيم البريج
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى العودة باستشهاد طفل بنيران جيش الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتسارعت الحملة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، إذ استهدف الجيش عشرات المنازل بمناطق غزة، في محاولة لدفع الفلسطينيين نحو ما يسميها "المناطق الإنسانية"، والتي يزعم أنها آمنة.
ويترافق هذا التصعيد مع إنذارات إسرائيلية مباشرة ومتكررة بإخلاء مدينة غزة.
