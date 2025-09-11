كيفية مساعدة الأطفال على التعامل مع خيبات الأمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الحياة مليئة بخيبات الأمل، وتعليم الأطفال كيفية التعامل معها أمر أساسي لبناء القدرة على التحمل النفسي. يشير الدكتور روبرت بروكس، المؤلف المشارك لكتاب "تربية الأطفال القادرين على التكيف"، إلى أن حماية الأطفال من الخيبات تعيق تطورهم النفسي، وأنه من الأفضل تعليمهم التعامل الصحي مع الانتكاسات، مثل التعبير عن المشاعر وطلب الدعم والحفاظ على التفاؤل.



وبحسب موقع "بيرنتس"، عند غضب الأطفال لأسباب بسيطة، كنفاد عصيرهم أو فقدان لعبة، يجب على الوالدين الاعتراف بمشاعرهم، توضيح ما يمكن تغييره، وتشجيعهم على ممارسة أنشطة يتقنونها لتخفيف الإحباط.



ويحذر الخبراء من معاقبة الطفل على انفعالاته العاطفية، مؤكدين أهمية أن يكون الوالدان قدوة في التعامل الهادئ مع المواقف. كما يُنصح بمنح الأطفال الحزينين دون نوبات غضب بعض الخيارات لتعزيز إحساسهم بالسيطرة، وتشجيعهم على مساعدة الآخرين لاكتساب منظور إيجابي.



كذلك، فإن تعليم الأطفال مهارات حل المشكلات وتقنيات التكيف كالتنفس العميق والتفكير الإيجابي يساعدهم على مواجهة الخيبات بثبات. كما أن الدعم الأسري والتعاطف والمناقشة الصريحة للمشاعر يعززان ثقة الطفل بنفسه ورؤيته للانتكاسات كفرص للنمو.



وأخيرًا، ينصح الخبراء بعدم التقليل من مشاعر الطفل أو تقديم حلول سريعة، بل دعمهم للاعتراف بعواطفهم وإيجاد حلول بأنفسهم، ما يعزز الذكاء العاطفي والمرونة النفسية.

