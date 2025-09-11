403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الصحة للمواطنين : هاتفونا على الخط الساخن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قنوات التواصل المباشر والفعّال مع المواطنين، من خلال الخط الساخن على الرقم (065004545)، والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة واستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية.
وأشار الدكتور البدور إلى أن هذه الخدمة تُدار بإشراف مركز الاتصال الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتنسيق ومتابعة مستمرة من وحدة صوت متلقي الخدمة في وزارة الصحة، وبالتعاون مع ضباط ارتباط المستشفيات ومديريات الصحة في جميع المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأوضح أن الخط الساخن يُشرف عليه فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع مختلف أنواع الشكاوى والملاحظات والمقترحات، بكل مهنية وسرية.
وأشار الدكتور البدور إلى أن هذه الخدمة تُدار بإشراف مركز الاتصال الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتنسيق ومتابعة مستمرة من وحدة صوت متلقي الخدمة في وزارة الصحة، وبالتعاون مع ضباط ارتباط المستشفيات ومديريات الصحة في جميع المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأوضح أن الخط الساخن يُشرف عليه فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع مختلف أنواع الشكاوى والملاحظات والمقترحات، بكل مهنية وسرية.
ولفت إلى أن دور الخدمة لا يقتصر على تلقي الاتصالات فحسب، بل يشمل اتخاذ إجراءات تصحيحية مباشرة في مختلف مرافق وزارة الصحة، وذلك بمتابعة دقيقة من وحدة صوت متلقي الخدمة، بهدف ضمان جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات المقدمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما