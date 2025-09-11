  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الصحة للمواطنين : هاتفونا على الخط الساخن

2025-09-11 03:08:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قنوات التواصل المباشر والفعّال مع المواطنين، من خلال الخط الساخن على الرقم (065004545)، والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة واستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية.
وأشار الدكتور البدور إلى أن هذه الخدمة تُدار بإشراف مركز الاتصال الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتنسيق ومتابعة مستمرة من وحدة صوت متلقي الخدمة في وزارة الصحة، وبالتعاون مع ضباط ارتباط المستشفيات ومديريات الصحة في جميع المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأوضح أن الخط الساخن يُشرف عليه فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع مختلف أنواع الشكاوى والملاحظات والمقترحات، بكل مهنية وسرية.

ولفت إلى أن دور الخدمة لا يقتصر على تلقي الاتصالات فحسب، بل يشمل اتخاذ إجراءات تصحيحية مباشرة في مختلف مرافق وزارة الصحة، وذلك بمتابعة دقيقة من وحدة صوت متلقي الخدمة، بهدف ضمان جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات المقدمة.

