الحوثيون يهددون باستهداف المستوطنين أينما كانوا

الحوثيون يهددون باستهداف المستوطنين أينما كانوا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير العلاقات الإعلامية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إن الجماعة سترد على استهداف المواطنين بصنعاء باستهداف المستوطنين أينما كانوا.
وعلى مدى الأيام الماضية شن الحوثيون عدة هجمات بالمسيرات والصواريخ على أهداف في إسرائيل.
ويأتي إطلاق الصواريخ والمسيّرات من اليمن عقب مقتل رئيس حكومة الحوثيين في صنعاء أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في ضربة إسرائيلية على العاصمة اليمنية في 28 أغسطس/آب الماضي.
ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
