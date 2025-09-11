  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الحوثيون يهددون باستهداف المستوطنين أينما كانوا

2025-09-11 03:08:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير العلاقات الإعلامية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إن الجماعة سترد على استهداف المواطنين بصنعاء باستهداف المستوطنين أينما كانوا.
وعلى مدى الأيام الماضية شن الحوثيون عدة هجمات بالمسيرات والصواريخ على أهداف في إسرائيل.
ويأتي إطلاق الصواريخ والمسيّرات من اليمن عقب مقتل رئيس حكومة الحوثيين في صنعاء أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعي المستوى في ضربة إسرائيلية على العاصمة اليمنية في 28 أغسطس/آب الماضي.
ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

