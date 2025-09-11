403
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب باستخدام بالونات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة في موقعين مختلفين باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، وتمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، إذ تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
