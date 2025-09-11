  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المكسيك تعتزم فرض رسوم بنسبة 50% على السيارات الصينية

2025-09-11 01:00:30
خبرني - اقترحت الحكومة المكسيكية رفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية إلى 50% مقابل 15% و20% حاليا، تحت ضغط من الولايات المتحدة، وفق مشروع قانون أُرسل إلى البرلمان وكُشف عنه الأربعاء.

وفي آذار، أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، تحت الضغوط الأميركية لمنع تحول المكسيك إلى ممر لدخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، أن حكومتها ستراجع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

