عاجل مشروع بيان صحفي بمجلس الأمن بشأن الهجوم على قطر

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
عاجل مشروع بيان صحفي بمجلس الأمن بشأن الهجوم على قطر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعدّت فرنسا وبريطانيا مشروع بيان صحفي يُوزّع على أعضاء مجلس الأمن يتناول الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ويتضمن ما يلي:
القلق البالغ من آثار الهجوم على الدوحة.
أسف عميق لوقوع ضحايا مدنيين نتيجة الهجوم.
دعوة ملحّة لوقف التصعيد، مع تأييد واضح لتضامن المجلس مع قطر.
تأكيد دعم سيادة قطر وسلامة أراضيها، تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التحرك في سياق موجة انتقادات دولية واسعة إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حماس في الدوحة، وأثار إدانات على مستوى الحكومات، أبرزها من روسيا التي وصفته بـ((انتهاك صارخ)) للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
Reuters
. كما أدان رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر الهجوم، واعتبره خرقاً لسيادة قطر وتهديداً لاستقرار المنطقة
القلق البالغ من آثار الهجوم على الدوحة.
أسف عميق لوقوع ضحايا مدنيين نتيجة الهجوم.
دعوة ملحّة لوقف التصعيد، مع تأييد واضح لتضامن المجلس مع قطر.
تأكيد دعم سيادة قطر وسلامة أراضيها، تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التحرك في سياق موجة انتقادات دولية واسعة إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حماس في الدوحة، وأثار إدانات على مستوى الحكومات، أبرزها من روسيا التي وصفته بـ((انتهاك صارخ)) للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
Reuters
. كما أدان رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر الهجوم، واعتبره خرقاً لسيادة قطر وتهديداً لاستقرار المنطقة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما