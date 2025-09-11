  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
عاجل مشروع بيان صحفي بمجلس الأمن بشأن الهجوم على قطر

2025-09-11 12:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعدّت فرنسا وبريطانيا مشروع بيان صحفي يُوزّع على أعضاء مجلس الأمن يتناول الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ويتضمن ما يلي:
القلق البالغ من آثار الهجوم على الدوحة.
أسف عميق لوقوع ضحايا مدنيين نتيجة الهجوم.
دعوة ملحّة لوقف التصعيد، مع تأييد واضح لتضامن المجلس مع قطر.
تأكيد دعم سيادة قطر وسلامة أراضيها، تماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التحرك في سياق موجة انتقادات دولية واسعة إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حماس في الدوحة، وأثار إدانات على مستوى الحكومات، أبرزها من روسيا التي وصفته بـ((انتهاك صارخ)) للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
Reuters
. كما أدان رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر الهجوم، واعتبره خرقاً لسيادة قطر وتهديداً لاستقرار المنطقة

