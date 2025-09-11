  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وسائل إعلام إسرائيلية: رصد إطلاق صاروخ من اليمن

2025-09-11 12:03:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في النقب ووادي عربة (جنوب) بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.
ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض الصاروخ اليمني.

