قوات الاحتلال تقتحم بلدة عتيل شمالي طولكرم

2025-09-11 12:03:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عتيل (شمال طولكرم) بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل شابين فلسطينيين خلال اقتحام البلدة.

