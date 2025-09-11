  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
منظمة الصحة العالمية ترفض الإخلاء وتتمسك بالبقاء في غزة

2025-09-11 12:03:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أنّها تعتزم البقاء في مدينة غزة على الرّغم من الدعوة التي وجّهتها إسرائيل لسكّان المدينة لمغادرتها إلى جنوب القطاع الفلسطيني.
وقالت المنظمة في بيان على منصة "إكس": "إلى سكان غزة: منظمة الصحة العالمية وشركاؤها ما زالوا في مدينة غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي دعا الثلاثاء جميع سكّان غزة لمغادرتها فورًا إلى جنوب القطاع، محذّرًا من أنّه سيشنّ هجومًا عنيفًا على المدينة للسيطرة عليها وطرد حماس منها.
وتقول الأمم المتحدة إنّ قرابة مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها.
وفي بيانها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن "استيائها" من أمر الإخلاء الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ "ما يُسمّى بـ'المنطقة الإنسانية' التي حدّدتها إسرائيل في جنوب القطاع تفتقر إلى حجم ونطاق الخدمات اللازمة لدعم الموجودين هناك أساسًا، ناهيك عن الوافدين الجدد".
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ ما يقرب من نصف المستشفيات التي ما زالت تعمل في قطاع غزة موجودة في المدينة.

