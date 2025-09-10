مبارك اليوسف دعم التنسيق الخليجي المشترك لتعزيز الأمن البحري

انطلقت أمس في الكويت أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون، والذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن سلطات الموانئ والإدارات البحرية في دول مجلس التعاون، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون البحري وتنسيق الجهود المشتركة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف بالمشاركين، مؤكدا أهمية هذا اللقاء في دعم التنسيق الخليجي المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن البحري. وأشار إلى إنجازات سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون في تطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة وتعزيز الأمن والسلامة، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التعاون المشترك وتعزز مكانة دول المجلس في المجال البحري.

وتناولت أعمال الاجتماع عددا من المحاور المهمة، من أبرزها تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وفي إطار استكمال التكامل والربط الخليجي، ناقش الاجتماع اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني مجلس التعاون الخليجي داخل الخليج العربي، بالإضافة إلى الاعتراف بالرخص البحرية بين دول المجلس.

كما تمت مناقشة تسهيل استخدام الوسائط البحرية في التنقل والتجول في البحر الإقليمي، ووضع شروط وضوابط موحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية، وتنظيم دخول السفن التجارية التقليدية، وتفعيل الدفتر الإلكتروني لإثبات الملكية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل المشترك.

واختتم الاجتماع أعماله بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الخليجي في المجال البحري، بما يعزز حماية الموانئ البحرية ويخدم المصالح الأمنية والاقتصادية لدول المجلس.

