ترامب يتسبب في إحباط جماهير أمريكا المفتوحة للتنس

MENAFN - Al-Bayan) ">تأخر انطلاق نهائي فردي الرجال لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الأحد وظلت آلاف المقاعد فارغة عند بدء المباراة إذ أبطأت التدابير الأمنية المتعلقة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول الجماهير إلى المدرجات.

واصطف المشجعون في صفوف طويلة خارج ملعب آرثر آش في كوينز، وهو أكبر ملعب للتنس في العالم ويتسع لنحو 24 ألف شخص.

وأطلق بعض المشجعين الذين كانوا لا يزالون بالخارج صيحات الاستهجان عندما انطلق النهائي بين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر. وانتهى اللقاء بفوز ألكاراز بنتيجة 6-2 و3-6 و6-1 و6-4.

وقام أفراد الخدمة السرية وضباط الأمن الاتحاديون بتفتيش الحقائب واصطحاب المشجعين عبر أجهزة كشف المعادن، بينما كان مزيج من الهتافات وصيحات الاستهجان في استقبال ترامب في الملعب.

وقال موقع (سيت جيك) الالكتروني إن أسعار التذاكر في إعادة البيع تراوحت بين مئات الدولارات وأكثر من 20 ألف دولار.

وقال كيفن، وهو رجل من بروكلين يعمل في شركة استثمار خاص، إنه انتظر ساعة وربع الساعة ولم يصل إلى المدخل بعد. وألقى الرجل، الذي رفض ذكر لقبه، باللوم على ترامب في التأخير.

وعلّق "مئة بالمئة هو (الملام). أناني جدا. أتوقع من شخص مثله أن يتحلى بقليل من الرقي ليعلم أن حدثا كهذا سيؤجل بسبب وجوده هنا، خاصة في مدينة تكرهه".

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية في بيان "ندرك أن الإجراءات الأمنية المشددة المرافقة لزيارة الرئيس لبطولة أمريكا المفتوحة ربما ساهمت في تأخير الحضور. نتقدم بجزيل الشكر لكل مشجع على صبره وتفهمه".

وتشديد الإجراءات الأمنية أمر معتاد في أي مناسبة عامة يحضرها الرئيس، بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو شعبيته.

وقبيل انطلاقها، أعلن منظمو البطولة تأخير بدء المباراة النهائية لمدة 30 دقيقة بسبب إجراءات أمنية. ولم يرد الاتحاد الأمريكي للتنس، المسؤول عن تنظيم البطولة، فورا على طلب التعليق على التأخيرات الأمنية.

وبدا الملعب ممتلئا تقريبا بالجمهور بعد مرور نحو ساعة على بداية المباراة، في المجموعة الثانية.

* استقبال متباين

ترامب من مشجعي الرياضة، ويعبّر بانتظام عن رأيه فيها بنفس الطريقة التي سعى بها للتأثير على المؤسسات في المجتمع الأمريكي أو تخويفها.

في فبراير ، بعد أسابيع من توليه المنصب، أصدر أمرا تنفيذيا لحظر المتحولات جنسيا من المشاركة في منافسات رياضة السيدات. وقال مؤيدوه إنه سيعيد الإنصاف، لكن المنتقدين قالوا إنه ينتهك حقوق أقلية صغيرة.

وخلال الصيف، ضغط ترامب على فريق واشنطن كوماندرز لكرة القدم الأمريكية للعودة إلى اسمه السابق "الهنود الحمر"، وهو لقب قال منتقدون إنه كان تصويرا عنصريا للأمريكيين الأصليين.

وكشفت استطلاعات رأي أجرتها رويترز/إبسوس أن نسبة تأييد ترامب وصل إلى 40 في المئة في أواخر يوليو ومنتصف أغسطس آب وهي الأدنى خلال فترة رئاسته.

وفيما يتعلق بسياساته، جاء تأييد ترامب بأغلبية ساحقة من الجمهوريين، مما أثار تساؤلات حول كيفية استقباله في نيويورك، معقل الديمقراطيين.

قالت ماريبيث لوديس من مدينة نيويورك إن التذكرة كلفتها 350 دولارا وإنها وقفت في الصف لساعة ونصف دون أن تتمكن من الدخول.

وأضافت "إنه أمر سخيف. أعتقد أنه من غير المعقول أن يفعلوا هذا. هذا يثير حنقي، فكما تعلمون، أنفقنا كل هذه الأموال".

ومع ذلك، أبدى بعض الحضور ارتياحهم لوجود ترامب. وقالت كارين ستارك، والتي سافرت لحضور المباراة النهائية من ميشيجان "بإمكانه الذهاب أينما يشاء وحضور مباراة إن شاء".

حضر ترامب عددا من الأحداث الرياضية رئيسا منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني، بينها مباراة السوبر بول في فبراير شباط، عندما تلقى الهتافات وصيحات الاستهجان من الجماهير.

وأظهر البث التلفزيوني لشبكة (إيه.بي.سي) ترامب يلوح للجمهور الذي كان لا يزال قليلا، لكن البث لم يتضمن صوت المشجعين. وسُمعت هتافات وصيحات استهجان خلال بث شبكة (ئي.إس.بي.إن) لظهور لاحق لترامب قبل بدء الحدث.

وقالت وسائل إعلام محلية على مدار اليومين الماضيين إن الاتحاد الأمريكي للتنس طلب من هيئات البث حجب أي رد فعل على وجود ترامب في نهائي فردي الرجال اليوم الأحد. وردا على سؤال بهذا الشأن، قال متحدث باسم الاتحاد لرويترز إن الهيئة تطلب بانتظام من المذيعين "الامتناع عن عرض أي اضطرابات خارج الملعب".