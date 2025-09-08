  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اصابات بحادث تدهور مركبة على طريق المئوية بإتجاه الزرقاء

2025-09-08 03:08:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الملازم ثانٍ ليث فريحات من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تدهور على طريق المئوية باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتان، وإعاقة للمسرب الأيسر.
وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 90 - 197 كم/ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، إضافة إلى مركبة أخرى تسير بسرعة 90 - 177 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.

