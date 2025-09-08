اصابات بحادث تدهور مركبة على طريق المئوية بإتجاه الزرقاء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اصابات بحادث تدهور مركبة على طريق المئوية بإتجاه الزرقاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الملازم ثانٍ ليث فريحات من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تدهور على طريق المئوية باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتان، وإعاقة للمسرب الأيسر.
وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 90 - 197 كم/ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، إضافة إلى مركبة أخرى تسير بسرعة 90 - 177 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.
وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 90 - 197 كم/ساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، إضافة إلى مركبة أخرى تسير بسرعة 90 - 177 كم/ساعة، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء