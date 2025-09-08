كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة، وسترتجف أبراجها، في إشارة إلى تصعيد جيش الاحتلال لهجماته على قطاع غزة.
وتابع: هذا تحذير أخير لحماس في غزة وفي الخارج، أن عليهم تحرير الأسرى وإلقاء السلاح.
وقال مخاطباً حماس: إما أن تُلقوا السلاح أو أن غزة ستُدَمَّر، وستُبادون، وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة.
وتابع: هذا تحذير أخير لحماس في غزة وفي الخارج، أن عليهم تحرير الأسرى وإلقاء السلاح.
وقال مخاطباً حماس: إما أن تُلقوا السلاح أو أن غزة ستُدَمَّر، وستُبادون، وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
باش هاوس تعالج واحدة من أندر المشكلات التقنية على منصات ميتا لشركة بلاك أند الكويتية
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
القنوات الناقلة لمباراة الأردن وتايبيه في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء