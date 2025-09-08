  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة

كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة

2025-09-08 03:08:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة، وسترتجف أبراجها، في إشارة إلى تصعيد جيش الاحتلال لهجماته على قطاع غزة.
وتابع: هذا تحذير أخير لحماس في غزة وفي الخارج، أن عليهم تحرير الأسرى وإلقاء السلاح.
وقال مخاطباً حماس: إما أن تُلقوا السلاح أو أن غزة ستُدَمَّر، وستُبادون، وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة.

MENAFN08092025000208011052ID1110029455

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث