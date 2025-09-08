  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مصر تمنح الجنسية لعشرات الأجانب بينهم 25 سورياً

2025-09-08 03:08:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات المصرية قرارًا جديدًا بمنح الجنسية لعشرات الأجانب، أغلبهم من السوريين من مدينة حلب، تقديرًا لمساهماتهم في الاقتصاد. شمل القرار، الذي وقعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، جنسيات عربية مختلفة، حيث حصل 25 سوريًا على الجنسية المصرية.


يعكس القرار استمرار مصر في دمج اللاجئين الذين ساهموا في تنشيط الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجالات المطاعم والتجارة. ويقدر عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف، وقد استفادوا من تسهيلات في التعليم والرعاية الصحية منذ اندلاع الحرب السورية.


تشترط الحكومة الإقامة الطويلة والاستثمار وروابط عائلية لمنح الجنسية، مع تركيز على دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فيما تستمر دراسة المزيد من طلبات التجنيس وسط مطالب بزيادة الشفافية.

يأتي هذا القرار ضمن جهود مصر لتسهيل إجراءات التجنيس للأجانب المساهمين في الاقتصاد، خاصة السوريين واليمنيين.

ارم نيوز

