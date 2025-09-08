مصر تمنح الجنسية لعشرات الأجانب بينهم 25 سورياً

مصر تمنح الجنسية لعشرات الأجانب بينهم 25 سورياً
يعكس القرار استمرار مصر في دمج اللاجئين الذين ساهموا في تنشيط الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجالات المطاعم والتجارة. ويقدر عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف، وقد استفادوا من تسهيلات في التعليم والرعاية الصحية منذ اندلاع الحرب السورية.
تشترط الحكومة الإقامة الطويلة والاستثمار وروابط عائلية لمنح الجنسية، مع تركيز على دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فيما تستمر دراسة المزيد من طلبات التجنيس وسط مطالب بزيادة الشفافية.
يأتي هذا القرار ضمن جهود مصر لتسهيل إجراءات التجنيس للأجانب المساهمين في الاقتصاد، خاصة السوريين واليمنيين.
