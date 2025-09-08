رعب في دولة عربية بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء.. فما القصة؟ صور
وأكدت المحافظة أن التجمع المائي لا يشكل خطورة مباشرة لكنه يخضع للمتابعة المستمرة، محذرةً من الاقتراب أو استخدام المياه بعد حادثة غرق شخص فيها. وأوضح أستاذ جيولوجيا المياه، د. أحمد جابر شديد، أن الظاهرة طبيعية وتحدث نتيجة تسرب مياه الري إلى باطن الأرض وتكوين تجمعات مائية سطحية مفاجئة.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للبحيرة، وسط تحذيرات رسمية بعدم السباحة أو التعامل مع المياه حفاظاً على السلامة.
لبنان 24
