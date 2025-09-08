  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رعب في دولة عربية بعد ظهور بحيرة بشكل غامض ومفاجىء.. فما القصة؟ صور

2025-09-08 03:08:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في واقعة أثارت دهشة سكان صعيد مصر، تكوّنت بحيرة مفاجئة في صحراء قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال المنيا، ما أثار قلق السكان حول أسبابها وصلاحية مياهها. وأوضحت محافظة المنيا أن البحيرة نتجت عن تسربات جيولوجية طبيعية، والمياه تحتوي على نسبة ملوحة عالية جداً تجعلها غير صالحة للاستخدام البشري أو الزراعي.


وأكدت المحافظة أن التجمع المائي لا يشكل خطورة مباشرة لكنه يخضع للمتابعة المستمرة، محذرةً من الاقتراب أو استخدام المياه بعد حادثة غرق شخص فيها. وأوضح أستاذ جيولوجيا المياه، د. أحمد جابر شديد، أن الظاهرة طبيعية وتحدث نتيجة تسرب مياه الري إلى باطن الأرض وتكوين تجمعات مائية سطحية مفاجئة.


انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للبحيرة، وسط تحذيرات رسمية بعدم السباحة أو التعامل مع المياه حفاظاً على السلامة.

