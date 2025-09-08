403
مجمع ناصر بغزة: وفاة طفلين نتيجة سوء التغذية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفلين من سكان جنوب قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.
وبلغت حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة مستوياتٍ مأساوية، إذ يواجه كامل السكان خطر الموت جوعاً تحت الحصار، في حين يتقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة بعد التأكيد الأممي الرسمي للمجاعة.
