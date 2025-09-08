  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجمع ناصر بغزة: وفاة طفلين نتيجة سوء التغذية

2025-09-08 03:08:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مجمع ناصر الطبي بوفاة طفلين من سكان جنوب قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.
وبلغت حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة مستوياتٍ مأساوية، إذ يواجه كامل السكان خطر الموت جوعاً تحت الحصار، في حين يتقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة بعد التأكيد الأممي الرسمي للمجاعة.

