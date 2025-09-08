فيديو مروّع.. خاطر بحياته من أجل سرقة هاتف في الهند

403
فيديو مروّع.. خاطر بحياته من أجل سرقة هاتف في الهند
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو في مومباي بالهند غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مراهق يدعى راهول كومار ياداف وهو يتدلى من قطار بطريقة خطيرة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
الفيديو يُظهر ياداف واقفًا بقدم واحدة داخل القطار والأخرى على الرصيف، محاولًا سرقة هاتف امرأة قرب القطار، لكنه فشل بسبب سرعة القطار. كما ظهر صبي آخر متدلي من باب القطار، في تصرفات اعتبرها الجمهور خطيرة وغير مسؤولة.
