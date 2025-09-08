  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فيديو مروّع.. خاطر بحياته من أجل سرقة هاتف في الهند

فيديو مروّع.. خاطر بحياته من أجل سرقة هاتف في الهند

2025-09-08 03:08:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو في مومباي بالهند غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مراهق يدعى راهول كومار ياداف وهو يتدلى من قطار بطريقة خطيرة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

الفيديو يُظهر ياداف واقفًا بقدم واحدة داخل القطار والأخرى على الرصيف، محاولًا سرقة هاتف امرأة قرب القطار، لكنه فشل بسبب سرعة القطار. كما ظهر صبي آخر متدلي من باب القطار، في تصرفات اعتبرها الجمهور خطيرة وغير مسؤولة.

لبنان 24

MENAFN08092025000208011052ID1110029451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث