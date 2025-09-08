  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التعليم العالي: إعلان أسماء المرشحين للمنح الخارجية بعد نتائج القبول الموحد

التعليم العالي: إعلان أسماء المرشحين للمنح الخارجية بعد نتائج القبول الموحد

2025-09-08 03:08:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين الموافق 8-9-2025، عن انتهاء الفترة الرسمية لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2025-2026، حيث انتهت الفترة الرسمية في تمام الساعة الثانية عشرة (12) مساءً ليلة أمس الأحد.
وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن العدد الإجمالي للطلبات التي تم تقديمها بلغ (2199) طلباً. وأضاف الخطيب أن إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح سيكون بعد إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية.
كما أضاف الخطيب أنه، وتحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، فإن أسس وتعليمات الاستفادة من المنح الخارجية تنص على استثناء أي طالب يتم ترشيحه من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.

MENAFN08092025000208011052ID1110029450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث