أخطاء يومية تسبب أعطال سيارتك.. تعرّف عليها قبل فوات الأوان

كثيرًا ما تتعطل سياراتنا بسبب أعطال يمكن تجنّبها بسهولة لو تم الاهتمام بالصيانة الدورية. بعض هذه الأعطال نكون نحن السبب المباشر فيها، وأخرى تنتج عن عوامل خارجية. التأخر في معالجة العطل قد يحوّله من مسألة بسيطة إلى مشكلة مكلفة يصعب السيطرة عليها. ولهذا، ينصح خبراء السيارات بإصلاح الأعطال فور ظهورها، تمامًا كما تُعالج الأمراض في مراحلها الأولى.



امتلاك السيارة قد يكون نعمة أو نقمة، ويعتمد ذلك على مدى اهتمامك بها. فالسيارة كالكائن الحي، تحتاج إلى تفقد ورعاية دورية، خصوصًا مع تراكم الكيلومترات واستهلاك القطع.



إليك أبرز 4 أسباب تؤدي إلى أعطال شائعة:

1. تجاهل ضوء فحص المحرك

إهمال لمبة "Check Engine" قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في المحرك واستهلاك زائد في الوقود. كثير من السائقين يتجاهلونها لسنوات دون حتى فحصها، رغم أن المشكلة قد تكون بسيطة يمكن حلّها بسهولة عبر فحص إلكتروني سريع.

2. عدم تغيير السوائل والفلاتر

السيارة تعتمد على سوائل متعددة مثل الزيت، سائل التبريد، وسائل الفرامل. إهمال فحصها وتبديلها بشكل منتظم قد يؤدي إلى تلف الأجزاء وارتفاع حرارة المحرك. كذلك، الفلاتر تحتاج لتبديل دوري لضمان نظافة النظام.

3. إهمال فحص الإطارات

الإطارات المهترئة أو غير المنفوخة جيدًا تؤثر سلبًا على القيادة واستهلاك الوقود، وتزيد من خطر الحوادث. فحص الضغط والتآكل يجب أن يتم بانتظام، لكن كثير من السائقين لا يقومون بذلك لأشهر طويلة.

4. عدم الالتزام بجدول الصيانة

كل سيارة تحتاج لصيانة دورية تشمل تفقد الأجزاء الداخلية والخارجية. تجاهل مواعيد الخدمة يُسرّع من تلف الأجزاء ويزيد من كلفة الإصلاح لاحقًا.

خلاصة:

لا تنتظر حتى تتفاقم الأعطال. رعاية السيارة بشكل مستمر يعني أداء أفضل، عمر أطول، وتكلفة أقل على المدى البعيد

