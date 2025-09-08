%99 من شكاوى عملاء التأمين تركزت في قطاع المركبات

MENAFN - Amman Net) >أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أن شركات التأمين تلقت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما مجموعه 3,001 شكوى، أكثر من 99% منها (2,974 شكوى) متعلقة بتأمين المركبات فقط.

ووفقاً للبيانات، جرى التوصل إلى تسويات بين العملاء وشركات التأمين في 358 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة خلال الفترة نفسها.

وأشارت أرقام البنك المركزي إلى أن قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين ارتفعت بنسبة 4.4% خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية تموز من العام الحالي، حيث بلغت 320 مليون دينار، مقارنة بـ 307 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، أي بزيادة مقدارها 14 مليون دينار.

في الوقت ذاته، سجلت أقساط التأمين ارتفاعاً بنسبة تقارب 12%، حيث بلغت 536 مليون دينار، مقارنة بـ 479 مليون دينار في نهاية تموز من العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 57 مليون دينار.

واستحوذ التأمين الطبي على الحصة الأكبر من إجمالي الأقساط خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بقيمة بلغت 187 مليون دينار، بينما جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 171 مليون دينار، بفارق نحو 16 مليون دينار بين الفئتين.

وأما من حيث التعويضات المدفوعة، فقد استحوذ تأمين المركبات على الحصة الأكبر بنسبة 51.5% من إجمالي التعويضات، بقيمة وصلت إلى 165 مليون دينار. وجاء التأمين الطبي في المرتبة الثانية بنسبة 36%، بما يعادل 115 مليون دينار.