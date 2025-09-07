انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر يسبب خللا في خدمة الإنترنت بآسيا والشرق الأوسط

انقطعت كابلات بحرية في البحر الأحمر تستخدم لتأمين الاتصالات الدولية وشبكة الإنترنت، وفق ما أعلنت «مايكروسوفت» مساء السبت، ما تسبب في خلل بخدمة الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط، بحسب هيئة لمراقبة الوصول إلى الإنترنت. وأعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة في بيان على منصة «أزور» Azure للحوسبة أن الشرق الأوسط «قد يشهد وقت استجابة أطول في الوصول بسبب انقطاع الكابلات البحرية في البحر الأحمر». ولم تقدم الشركة أي تفاصيل على الفور عن سبب الحادث، لكنها أشارت إلى ان حركة الإنترنت التي لا تمر عبر منطقة الشرق الأوسط «لم تتأثر». وقالت «نيتبلوكس» Netblocks، وهي منظمة تراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، ومقرها لندن، إن «سلسلة من أعطال الكابلات البحرية في البحر الأحمر أدت إلى تراجع في اتصال الإنترنت في العديد من الدول، لا سيما الهند وباكستان والإمارات». وعزت هذا الخلل إلى «أعطال أصابت نظامي الكابلات SMW4 وIMEWE». وتوفر الكابلات البحرية التي تتميز ببنية تحتية دقيقة 99% من حركة البيانات الدولية. وتتعرض هذه البنية التحتية لأعطال من 150 إلى 200 مرة سنويا في العالم، بحسب اللجنة الدولية لحماية الكابلات، المنظمة الرائدة في هذا المجال. وتتعرض الكابلات البحرية للضرر بشكل مستمر بسبب العوامل الطبيعية ولكن أيضا بسبب مراسي القوارب، وقد تواجه أيضا محاولات تخريب وعمليات تجسس.

