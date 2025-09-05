جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي -إناث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم وزارة التربية والتعليم "فضي/ذهبي - إناث" لمختلف محافظات المملكة، الذي أقيم في معسكر الجائزة.



وحسب بيان الجائزة اليوم الجمعة، فإن فعاليات المخيم استمرت على مدار أربعة أيام متتالية تخللتها العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة منها، تنفيذ مسير ميداني في المدينة الرياضية وزيارة إلى قلعة عجلون والمدينة التدريبية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات التوعوية التي شملت موضوعات حول آفة التدخين والإسعافات الأولية والجرائم الإلكترونية.



كما خاضت المشاركات تدريبات عسكرية عززت الانضباط واللياقة البدنية لديهن، كما طبقن بشكل عملي مهارات الخريطة والبوصلة، إضافة إلى مسير في منطقة مار إلياس، والمشاركة في أعمال تطوعية في تكية أم علي، إلى جانب أنشطة ألعاب بناء الفريق.



وشمل البرنامج كذلك محاضرة تعريفية عن نظام ORB قدمها كادر الجائزة، إلى جانب مسير ليلي خاص بالمستوى الذهبي، إضافة إلى تكريم الطالبات الناجحات بالثانوية العامة.



يشار إلى أن هذا المخيم يعتبر محطة غنية بالتعلم والمغامرة والانتماء الوطني، عكست قيم الجائزة ورسالتها في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم.