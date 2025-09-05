ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع الرهانات على خفض الفائدة الأميركية
وارتفع متوسط مؤشر نيكاي الياباني بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بتخفيض الرسوم الجمركية على شحنات السيارات اليابانية ومنتجات أخرى بحد أقصى 15 بالمئة، وهو ما رفع معنويات المستثمرين.
وزاد مؤشر نيكاي بنسبة 0.73 بالمئة ليصل إلى 42,890.85، وتجاوز المؤشر مستوى 43,000 لأول مرة منذ 25 آب بعد الافتتاح مباشرة، لكنه تراجع بعض الشيء مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم لجني الأرباح، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.35 بالمئة ليصل إلى 3,091.08.
ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ والأسهم القيادية في الصين القارية بنحو 0.4 بالمئة.
وفي الصين، ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) بنحو 1 بالمئة، بعد أن خسر 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة إثر تقرير أفاد بأن الجهات التنظيمية المالية تدرس اتخاذ إجراءات تهدئة بعد صعود السوق بنسبة 10 بالمئة في آب، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 0.4 بالمئة.
وحققت الأسهم الأسترالية مكاسب بلغت 0.3 بالمئة، وبلغ مؤشر كوريا الجنوبية للأسهم (كوسداك) 811.40 بزيادة 5.98 نقطة عند الإغلاق.
بترا
