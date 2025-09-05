  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

2025-09-05 07:03:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، مع تزايد المؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأميركي؛ مما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.


وارتفع متوسط مؤشر نيكاي الياباني بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بتخفيض الرسوم الجمركية على شحنات السيارات اليابانية ومنتجات أخرى بحد أقصى 15 بالمئة، وهو ما رفع معنويات المستثمرين.


وزاد مؤشر نيكاي بنسبة 0.73 بالمئة ليصل إلى 42,890.85، وتجاوز المؤشر مستوى 43,000 لأول مرة منذ 25 آب بعد الافتتاح مباشرة، لكنه تراجع بعض الشيء مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم لجني الأرباح، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.35 بالمئة ليصل إلى 3,091.08.


ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ والأسهم القيادية في الصين القارية بنحو 0.4 بالمئة.


وفي الصين، ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) بنحو 1 بالمئة، بعد أن خسر 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة إثر تقرير أفاد بأن الجهات التنظيمية المالية تدرس اتخاذ إجراءات تهدئة بعد صعود السوق بنسبة 10 بالمئة في آب، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 0.4 بالمئة.


وحققت الأسهم الأسترالية مكاسب بلغت 0.3 بالمئة، وبلغ مؤشر كوريا الجنوبية للأسهم (كوسداك) 811.40 بزيادة 5.98 نقطة عند الإغلاق.


بترا

MENAFN05092025000208011052ID1110021781

