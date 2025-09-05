  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية

2025-09-05 07:03:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، خلال لقائه أمس الخميس، مع مدراء المراكز البحثية، ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع ريادية، مشددا على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية التي تدعم القطاع الزراعي، وتخدم صغار المزارعين، وتسهم في تطوير العمليات الزراعية، تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية المستدامة.


وأشار الرواشدة إلى ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي بالواقع التطبيقي، من خلال تبني الأصناف والأنواع النباتية التي تعزّز منظومة الأمن الغذائي وتحدّ من سوء التغذية، بما يواكب أولويات المرحلة المقبلة.


كما دعا الباحثين إلى تبنّي الأفكار الريادية والإبداعية وتحويلها إلى مشاريع بحثية تنموية، قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البحث العلمي هو المدخل الحقيقي لتطوير القطاع الزراعي.


من جهتهم، أكد مدراء مراكز البحث على أن هذه الخطوات تعكس الطموح الوطني في تعزيز مكانة البحث العلمي كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي الأردني.

