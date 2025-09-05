مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية

مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية
وأشار الرواشدة إلى ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي بالواقع التطبيقي، من خلال تبني الأصناف والأنواع النباتية التي تعزّز منظومة الأمن الغذائي وتحدّ من سوء التغذية، بما يواكب أولويات المرحلة المقبلة.
كما دعا الباحثين إلى تبنّي الأفكار الريادية والإبداعية وتحويلها إلى مشاريع بحثية تنموية، قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البحث العلمي هو المدخل الحقيقي لتطوير القطاع الزراعي.
من جهتهم، أكد مدراء مراكز البحث على أن هذه الخطوات تعكس الطموح الوطني في تعزيز مكانة البحث العلمي كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي الأردني.
