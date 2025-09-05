مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال الدورة العادية رقم 164 برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، تمسكه الثابت بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددًا على رفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وشدد المجلس، في القرارات والتوصيات الختامية، على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، داعيًا جميع الأطراف السورية إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات جنيف، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار وعودة سوريا إلى محيطها العربي.

كما رحب المجلس باستمرار انخراط الجمهورية العربية السورية في العمل العربي المشترك بعد استعادة مقعدها في الجامعة العربية، مؤكدًا أهمية تفعيل مشاركتها في آليات الجامعة بما يسهم في تعزيز التعاون العربي الجماعي ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي السياق الإنساني، أشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب السوري المتضرر من تداعيات النزاعات والكوارث الطبيعية.

كما ثمّن المساهمات الإنسانية والإغاثية العربية والدولية الموجهة لسوريا لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.

وأكد المجلس أيضًا دعمه للجهود العربية والدولية في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة القضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة.

وكان المجلس قد عقد اجتماعات دورته العادية رقم 164 أمس الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثّل الدولة في أعمال الدورة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حيث ناقش أبرز القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وسبل دعم الجهود الإنسانية والإغاثية، إلى جانب ملفات الأمن القومي العربي والتعاون المشترك.