رقم قياسي على المحك.. إيرباص تواجه أقوى اختبار هذا العام

رقم قياسي على المحك.. إيرباص تواجه أقوى اختبار هذا العام
وقالت إيرباص، اليوم الجمعة، إنها سلمت 61 طائرة في أغسطس، ليصل العدد حتى اليوم إلى 434 طائرة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وهذا أقل من العدد الذي تحقق في يوليو البالغ 67 وحدة وأقل من الذروة التي بلغت 71 وحدة في مارس.
وأكدت إيرباص على هدفها المتمثل في تسليم نحو 829 طائرة في 2025، رغم أن الرئيس التنفيذي جيوم فوري أقر في يونيو، أن التقلب العالمي والقيود المفروضة على الحصول على قطع الغيار جعل الهدف "أكثر صعوبة قليلا".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تزامنًا مع عمرة المولد النبوى الشريف.. ملايين المعتمرين فى صحن الطواف.. تسهيلات لمؤدى المناسك عبر نسك عمرة.. إمكانية تصميم الباقات وفق رغبات المعتمر.. والسعودية: أكثر من 15 مليون معتمر خلال الربع الأول 2025
مشاركة واسعة لدور النشر والأديرة والإيبارشيات فى معرض الكتاب القبطى
وزارة الصحة: تراجع متوسط انتظار الحضانات من 20 ساعة إلى 7 ساعات
شاهد.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في عناتا شمال القدس طالت نحو 16 مواطنا
واشنطن تكتفي بالتعازي... ولا قرار حول المساعدات بعد زلزال أفغانستان