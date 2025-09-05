  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رقم قياسي على المحك.. إيرباص تواجه أقوى اختبار هذا العام

2025-09-05 07:03:40
(MENAFN- Al-Bayan) ">من المقرر أن تقوم شركة الصناعات الجوية الأوروبية العملاقة (أيرباص) بتسليم ما يقرب من مئة طائرة شهريا للعملاء خلال الفترة المتبقية من 2025 -وهو معدل أكبر من أي وقت مضى خلال العام- وذلك حال أرادت الشركة تحقيق هدفها الطموح الخاص بعمليات التسليم.

وقالت إيرباص، اليوم الجمعة، إنها سلمت 61 طائرة في أغسطس، ليصل العدد حتى اليوم إلى 434 طائرة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وهذا أقل من العدد الذي تحقق في يوليو البالغ 67 وحدة وأقل من الذروة التي بلغت 71 وحدة في مارس.

وأكدت إيرباص على هدفها المتمثل في تسليم نحو 829 طائرة في 2025، رغم أن الرئيس التنفيذي جيوم فوري أقر في يونيو، أن التقلب العالمي والقيود المفروضة على الحصول على قطع الغيار جعل الهدف "أكثر صعوبة قليلا".

