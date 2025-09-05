رسوم صينية تشوي لحم الخنزير الأوروبي.. إجراءات صارمة ضد الإغراق

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة أنها ستفرض رسوما جمركية مؤقتة على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، بعدما كشف تحقيق عن أدلة على ممارسات لإغراق السوق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة "خلصت سلطات التحقيق مبدئيا إلى أن واردات لحم الخنزير ومنتجاته الواردة من الاتحاد الأوروبي، تباع بأسعار مُغرقة.. وقررت فرض إجراءات موقتة لمكافحة الإغراق".

تراوح رسوم الاستيراد التي قررتها السلطات وفق البيان بين 15,6% و62,4% وستدخل حيز التنفيذ في 10 سبتمبر.

ولا تزال الإجراءات المؤقتة خاضعة للتحقيق الذي تجريه وزارة التجارة والذي مُدد حتى ديسمبر.

شهدت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، وتعقدت بشكل كبير بعد بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022. فبكين لم تُندد بالحرب ولم تدعُ روسيا إلى سحب قواتها، ويعتقد الكثير من حلفاء أوكرانيا أن الصين قدمت الدعم لموسكو.

لكن الصين تُصرّ على أنها طرف محايد، وتدعو إلى إنهاء القتال، وتتهم الدول الغربية بإطالة أمد النزاع من خلال تسليح أوكرانيا.

في وقت سابق من الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "تعارض بشدة" دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقادة الأوروبيين لممارسة ضغوط اقتصادية على الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.