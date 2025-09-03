  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين

المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين

2025-09-03 10:07:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، رفض الأردن المطلق لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين.


وقال المومني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يجوز لها قانونياً ولا بموجب قرارات الأمم المتحدة الانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

MENAFN03092025000208011052ID1110012541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث