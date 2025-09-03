المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، رفض الأردن المطلق لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين.



وقال المومني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يجوز لها قانونياً ولا بموجب قرارات الأمم المتحدة الانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.