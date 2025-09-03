المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين

403
المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، رفض الأردن المطلق لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين.
وقال المومني في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، مشدداً على أنه لا يجوز لها قانونياً ولا بموجب قرارات الأمم المتحدة الانتقاص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
