توغل وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان: شهيد وإصابات ومهاجمة مواقع بعدة بلدات

توغل وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان: شهيد وإصابات ومهاجمة مواقع بعدة بلدات
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن شهيد جراء الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية. فيما أفاد إعلام لبناني باستهداف مبنى ومحال تجارية أسفر عن إصابات ودمار كبير جراء غارة إسرائيلية بين بلدتي الزرارية والخرايب جنوبي البلاد، بالإضافة إلى قصف منزل في أطراف بلدة شبعا.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن الغارة على ياطر استهدفت عنصرا في حزب الله، فيما أعلنت الوكالة اللبنانية عن استهداف مركبة وسط بلدة ياطر.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي "تدمير عدة مواقع استخدمها حزب الله في السابق" خلال توغل قواته في مزارع شبعا الليلة الماضية.
وألقيت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة حولا، أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة، من دون وقوع إصابات؛ بحسب الوكالة اللبنانية.
وتوغلت قوة إسرائيلية في وقت سابق باتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، وعمدت إلى نسف منزل في المنطقة على بعد مئات الأمتار من موقع جل الدير المحتل.
وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" صباح الأربعاء، أن مسيّرات إسرائيلية ألقت قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته "من بين الأخطر" ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وفي تشرين الأول، أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
لكن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، وتزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية وعناصر لحزب الله، كما لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إمبراير" تسجّل أعلى طلبات مؤجَّلة في تاريخها بقيمة 29.7 مليار دولار في الربع الثاني 2025
تقنية TRIL® لحماية آبار النفط: حلول جديدة تدخل أسواق الشرق الأوسط
رئيس الدولة ونائباه يهنئون إنجا روجينيني بتعيينها رئيساً لوزراء ليتوانيا
الإمارات نهج إنساني متواصل من ميانمار إلى أفغانستان
اتهام شاب من باقة الغربية بالانضمام لتنظيم داعش
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط داخل أراضي الــ48