توغل وقصف إسرائيلي في جنوب لبنان: شهيد وإصابات ومهاجمة مواقع بعدة بلدات

MENAFN - Palestine News Network ) لبنان - PNN - استشهد شخص وأصيب 3 آخرون بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بقصف إسرائيلي على بلدتي ياطر وشبعا جنوبي لبنان، فيما هاجم الجيش الإسرائيلي عدة مواقع ادعى أنها تابعة لحزب الله، بالإضافة إلى تنفيذه توغلا بريا في مزارع شبعا وتدمير مواقع قال إن "حزب الله استخدمها في السابق"، وذلك مع تجدد وتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن شهيد جراء الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية. فيما أفاد إعلام لبناني باستهداف مبنى ومحال تجارية أسفر عن إصابات ودمار كبير جراء غارة إسرائيلية بين بلدتي الزرارية والخرايب جنوبي البلاد، بالإضافة إلى قصف منزل في أطراف بلدة شبعا.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الغارة على ياطر استهدفت عنصرا في حزب الله، فيما أعلنت الوكالة اللبنانية عن استهداف مركبة وسط بلدة ياطر.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي "تدمير عدة مواقع استخدمها حزب الله في السابق" خلال توغل قواته في مزارع شبعا الليلة الماضية.

وألقيت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة حولا، أثناء قيام عدد من المواطنين بنقل أثاث منازلهم في المنطقة، من دون وقوع إصابات؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

وتوغلت قوة إسرائيلية في وقت سابق باتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، وعمدت إلى نسف منزل في المنطقة على بعد مئات الأمتار من موقع جل الدير المحتل.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" صباح الأربعاء، أن مسيّرات إسرائيلية ألقت قنابل قرب عناصرها في هجوم وصفته "من بين الأخطر" ضد قواتها منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وفي تشرين الأول، أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

لكن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، وتزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية وعناصر لحزب الله، كما لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.