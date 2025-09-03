مؤسسة ياسر عرفات وجامعة النجاح تبحثان تعزيز التعاون المشترك

مؤسسة ياسر عرفات وجامعة النجاح تبحثان تعزيز التعاون المشترك
وقال صبح، خلال لقاء عُقد في حرم الجامعة بمدينة نابلس، إن الهدف من إنشاء مؤسسة ياسر عرفات هو تخليد الموروث النضالي والتاريخي للشعب الفلسطيني ولياسر عرفات، وتعزيز القيم الوطنية والديمقراطية.
وأشار إلى أن المؤسسة أخذت على عاتقها رواية تاريخ القضية الفلسطينية وعرض سيرة الراحل ياسر عرفات ومسيرته، من خلال درة أعمال المؤسسة وهو فضاء ياسر عرفات (الضريح، والمتحف، والمسجد)، مشيراً إلى احتواء المتحف على العديد من المواد والممتلكات والأفلام المتاحة بثماني لغات عالمية، لتمكين الزائر من الاطلاع على التاريخ الفلسطيني، حيث يحتوي المتحف على قاعة خاصة بالمصادر الفلسطينية ومراجع علمية متاحة للباحثين والكتاب والطلبة.
ودعا صبح رئاسة الجامعة والأساتذة والطلبة إلى زيارة متحف ياسر عرفات لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة.
وتم تسليم مجموعة من إصدارات المؤسسة المرئية والمكتوبة لرئيس الجامعة، ومنها: الأفلام الوثائقية، حياة لا تنسى وأفلام رفاق الدرب، ومجموعة أفلام حول نشاطات المؤسسة السابقة، وكتاب حياة لا تنسى باللغتين العربية والإنجليزية، وكتاب المتحف باللغتين العربية والإنجليزية.
من جهته، شكر د. عبد الناصر زيد الوفد على هذه الزيارة، وعلى إطلاعهم على ما تقوم به المؤسسة من خلال برامجها وأنشطتها للمجتمع الفلسطيني، وقدم نبذة عن تاريخ الجامعة وفكرة تأسيسها، وعما تقدمه في كلياتها وأقسامها التعليمية للطلبة.
وقال: إن الجامعة تُركز على الذاكرة الفلسطينية في المساقات التعليمية داخل أقسامها المتعلقة بالسياسة والتاريخ والإعلام، مشيراً إلى أنه "نروي حكايتنا بطرقنا المختلفة".
وتابع، أن جامعة النجاح الوطنية تقدم برنامج الدكتوراة في التاريخ لتكون هي الوحيدة على مستوى جامعات الوطن بتقديمه، ومن خلاله تعزز الرواية الفلسطينية وسرديتها.
وأضاف: أن الرئيس الراحل ياسر عرفات زار جامعة النجاح أكثر من مرة.
وأبدى رئيس الجامعة استعداده التام للتعاون المشترك مع مؤسسة ياسر عرفات، معبراً عن اعتزازه وفخره بمؤسسة ياسر عرفات كمؤسسة فلسطينية رائدة تقوم بأعمال وطنية ثقافية.
وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان أهمية التعاون المشترك لخدمة أبناء الوطن والطلبة والباحثين، والمحافظة على الهوية والكينونة الفلسطينية، وتطوير المعلومات الثقافية الوطنية لدى الطلبة وتعزيزها.
وتجدر الإشرة إلى أن وفد مؤسسة ياسر عرفات زار متحف جامعة النجاح.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إمبراير" تسجّل أعلى طلبات مؤجَّلة في تاريخها بقيمة 29.7 مليار دولار في الربع الثاني 2025
تقنية TRIL® لحماية آبار النفط: حلول جديدة تدخل أسواق الشرق الأوسط
رئيس الدولة ونائباه يهنئون إنجا روجينيني بتعيينها رئيساً لوزراء ليتوانيا
الإمارات نهج إنساني متواصل من ميانمار إلى أفغانستان
اتهام شاب من باقة الغربية بالانضمام لتنظيم داعش
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط داخل أراضي الــ48