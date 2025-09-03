مؤسسة ياسر عرفات وجامعة النجاح تبحثان تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس- PNN - بحث وفد من مؤسسة ياسر عرفات برئاسة رئيس مجلس الإدارة أحمد صبح، ورئيس جامعة النجاح الوطنية، د. عبد الناصر زيد، تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك بين المؤسسة والجامعة، وذلك ضمن سلسلة لقاءات قامت بها المؤسسة وجامعات الوطن لتعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة، وخلق قادة مؤهلين من الخريجين، خاصة في ظل التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية في الوقت الراهن.

وقال صبح، خلال لقاء عُقد في حرم الجامعة بمدينة نابلس، إن الهدف من إنشاء مؤسسة ياسر عرفات هو تخليد الموروث النضالي والتاريخي للشعب الفلسطيني ولياسر عرفات، وتعزيز القيم الوطنية والديمقراطية.

وأشار إلى أن المؤسسة أخذت على عاتقها رواية تاريخ القضية الفلسطينية وعرض سيرة الراحل ياسر عرفات ومسيرته، من خلال درة أعمال المؤسسة وهو فضاء ياسر عرفات (الضريح، والمتحف، والمسجد)، مشيراً إلى احتواء المتحف على العديد من المواد والممتلكات والأفلام المتاحة بثماني لغات عالمية، لتمكين الزائر من الاطلاع على التاريخ الفلسطيني، حيث يحتوي المتحف على قاعة خاصة بالمصادر الفلسطينية ومراجع علمية متاحة للباحثين والكتاب والطلبة.

ودعا صبح رئاسة الجامعة والأساتذة والطلبة إلى زيارة متحف ياسر عرفات لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة.

وتم تسليم مجموعة من إصدارات المؤسسة المرئية والمكتوبة لرئيس الجامعة، ومنها: الأفلام الوثائقية، حياة لا تنسى وأفلام رفاق الدرب، ومجموعة أفلام حول نشاطات المؤسسة السابقة، وكتاب حياة لا تنسى باللغتين العربية والإنجليزية، وكتاب المتحف باللغتين العربية والإنجليزية.

من جهته، شكر د. عبد الناصر زيد الوفد على هذه الزيارة، وعلى إطلاعهم على ما تقوم به المؤسسة من خلال برامجها وأنشطتها للمجتمع الفلسطيني، وقدم نبذة عن تاريخ الجامعة وفكرة تأسيسها، وعما تقدمه في كلياتها وأقسامها التعليمية للطلبة.

وقال: إن الجامعة تُركز على الذاكرة الفلسطينية في المساقات التعليمية داخل أقسامها المتعلقة بالسياسة والتاريخ والإعلام، مشيراً إلى أنه "نروي حكايتنا بطرقنا المختلفة".

وتابع، أن جامعة النجاح الوطنية تقدم برنامج الدكتوراة في التاريخ لتكون هي الوحيدة على مستوى جامعات الوطن بتقديمه، ومن خلاله تعزز الرواية الفلسطينية وسرديتها.

وأضاف: أن الرئيس الراحل ياسر عرفات زار جامعة النجاح أكثر من مرة.

وأبدى رئيس الجامعة استعداده التام للتعاون المشترك مع مؤسسة ياسر عرفات، معبراً عن اعتزازه وفخره بمؤسسة ياسر عرفات كمؤسسة فلسطينية رائدة تقوم بأعمال وطنية ثقافية.

وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان أهمية التعاون المشترك لخدمة أبناء الوطن والطلبة والباحثين، والمحافظة على الهوية والكينونة الفلسطينية، وتطوير المعلومات الثقافية الوطنية لدى الطلبة وتعزيزها.

وتجدر الإشرة إلى أن وفد مؤسسة ياسر عرفات زار متحف جامعة النجاح.