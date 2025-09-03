الطاقة النيابية تناقش استغلال النفايات لإنتاج الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- ناقشت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، وبحضور وزراء الإدارة المحلية وليد المصري، والطاقة صالح الخرابشة، والبيئة أيمن سليمان، ورئيس هيئة الطاقة زياد السعايدة، ونقيب المهندسين عبد الله غوشة، وعدد من المعنيين، كيفية استغلال النفايات لإنتاج الطاقة.

وقال زيادين إن تراكم النفايات لم يعد مجرد مخلفات للتخلص منها، بل مورد يمكن الاستفادة منه في إنتاج الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة للأردن.

وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة إنشاء شركة وطنية متخصصة بإدارة النفايات على مستوى الوطن، وتوحيد المرجعية الحكومية "النافذة الواحدة" لتسهيل استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب التوعية المجتمعية بأهمية فرز النفايات.

وطالب أعضاء اللجنة النواب، أيمن أبو هنية، ووليد المصري، ونسيم العبادي، وإيمان العباسي، وراكين أبو هنية، دعم البلديات في تحويل النفايات إلى مصدر دخل، وإعداد استراتيجية وطنية بين الوزارات المعنية، ووضع تشريعات واضحة لاستغلال النفايات لإنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح المصري أن إدارة النفايات من اختصاص البلديات من حيث الجمع والنقل والفرز والتخلص النهائي، مشيرا إلى تجارب دول عالمية نجحت في تحويل النفايات إلى استثمارات، مع ضرورة تقليص عدد المكبات من 19 إلى 9 وتحويلها إلى محطات معالجة متعددة الاستخدامات.

من جهته، قال الخرابشة إن الاستفادة من النفايات تعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات حول كمية الطاقة المنتجة وأنواع الوقود المستخدمة.

وأشار سليمان إلى التحديات القائمة في قطاع تحويل وفرز النفايات، مؤكدا أهمية الاستراتيجية الوطنية والإطار التشريعي والتنظيمي، وضرورة تصنيف النفايات ومراحل التعامل معها.

بدوره، أشار غوشة إلى حرص نقابة المهندسين على تدريب وتأهيل الكوادر، واستحداث إدارة للنفايات نظرا للعوائد الاقتصادية المترتبة، مؤكدا أهمية التوعية المجتمعية وتحويل المدن إلى مدن ذكية قادرة على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.

03/09/2025 16:27:42