وزير داخلية قطر يزور الأردن

وزير داخلية قطر يزور الأردن
خبرني - استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية ، ظهر اليوم الثلاثاء، في مطار الملكة علياء الدولي، الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية في دولة قطر، وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية القطريـة.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وبهدف توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الأردنيـة.
كما ستتضمن الزيارة، التي تستمر عدة أيام، مجموعة من النشاطات والفعاليات،ّ للوزير القطري والوفد المرافق، التي تصب في سيأق توثيق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وتحقيق المصالح المشتركة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشميـة.
