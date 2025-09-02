  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير داخلية قطر يزور الأردن

2025-09-02 08:00:19
خبرني - استقبل وزير الداخلية، مازن الفراية ، ظهر اليوم الثلاثاء، في مطار الملكة علياء الدولي، الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية في دولة قطر، وعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية القطريـة.
وتأتي هذه الزيارة، في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وبهدف توقيع خطة عمل بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية الأردنيـة.
كما ستتضمن الزيارة، التي تستمر عدة أيام، مجموعة من النشاطات والفعاليات،ّ للوزير القطري والوفد المرافق، التي تصب في سيأق توثيق العلاقات الثنائية بين الوزارتين، وتحقيق المصالح المشتركة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشميـة.

