هيئة العقار تفرز أكثر من 17 مليون م2 في النصف الأول 2025

2025-09-02 07:54:29
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعقار عن فرز أكثر من (17) مليون متر مربع لأكثر من (55) ألف وحدة عقارية خلال النصف الأول من عام 2025، محققةً نموًا بنسبة (29%) مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق 2024م، مما يعكس حيوية السوق ونموه.
وأوضحت أن عدد طلبات الفرز عبر منصة "فرز الوحدات العقارية" تجاوزت (7) آلاف طلب خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت (23%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجّلت الأمتار المفروزة المميزة ارتفاعًا بنسبة (80%) لتصل إلى أكثر من (14) مليون متر مربع خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ (7) ملايين متر مربع في فترة مماثلة من العام السابق.
وبينت الهيئة أن "برنامج فرز الوحدات العقارية" يُتيح فرز أو إعادة فرز المباني والمجمعات العقارية إلى عدة وحدات مستقلة، أو إعادة توزيع الأجزاء بالدمج أو التقسيم، بما يوضح الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأجزاء المشتركة، وتقدم الخدمة عبر المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة، ويتم بعد التدقيق والموافقة إصدار محاضر الفرز إلكترونيًا وإرسالها إلى جهة الاختصاص لإصدار صكوك الملكية، كما يرتبط البرنامج تقنيًا مع منصة "بلدي" للتحقق من الرخص الإنشائية، في إطار مساعي الهيئة إلى توفير حلول تنظيمية تعزز الشفافية وتدعم استدامة القطاع العقاري.
يُذكر أن الهيئة طوّرت عددًا من الخدمات والتحسينات على منصة "فرز الوحدات العقارية" من أبرزها: خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، التي تُمكّن مالك العقار من التعاقد مع المكاتب الهندسية عبر المنصة لرفع العقار مساحيًا وتقديم طلب الفرز إلكترونيًا، بما يسهّل اختيار المكتب الهندسي، وينظّم العلاقة التعاقدية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُسهم في رفع جودة وسرعة إنجاز الطلبات.

MENAFN02092025000089011017ID1110005520

