هيئة العقار تفرز أكثر من 17 مليون م2 في النصف الأول 2025

هيئة العقار تفرز أكثر من 17 مليون م2 في النصف الأول 2025
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعقار عن فرز أكثر من (17) مليون متر مربع لأكثر من (55) ألف وحدة عقارية خلال النصف الأول من عام 2025، محققةً نموًا بنسبة (29%) مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق 2024م، مما يعكس حيوية السوق ونموه.
وأوضحت أن عدد طلبات الفرز عبر منصة "فرز الوحدات العقارية" تجاوزت (7) آلاف طلب خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت (23%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجّلت الأمتار المفروزة المميزة ارتفاعًا بنسبة (80%) لتصل إلى أكثر من (14) مليون متر مربع خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ (7) ملايين متر مربع في فترة مماثلة من العام السابق.
وبينت الهيئة أن "برنامج فرز الوحدات العقارية" يُتيح فرز أو إعادة فرز المباني والمجمعات العقارية إلى عدة وحدات مستقلة، أو إعادة توزيع الأجزاء بالدمج أو التقسيم، بما يوضح الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأجزاء المشتركة، وتقدم الخدمة عبر المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة، ويتم بعد التدقيق والموافقة إصدار محاضر الفرز إلكترونيًا وإرسالها إلى جهة الاختصاص لإصدار صكوك الملكية، كما يرتبط البرنامج تقنيًا مع منصة "بلدي" للتحقق من الرخص الإنشائية، في إطار مساعي الهيئة إلى توفير حلول تنظيمية تعزز الشفافية وتدعم استدامة القطاع العقاري.
يُذكر أن الهيئة طوّرت عددًا من الخدمات والتحسينات على منصة "فرز الوحدات العقارية" من أبرزها: خدمة تقديم طلب فرز إلكتروني، التي تُمكّن مالك العقار من التعاقد مع المكاتب الهندسية عبر المنصة لرفع العقار مساحيًا وتقديم طلب الفرز إلكترونيًا، بما يسهّل اختيار المكتب الهندسي، وينظّم العلاقة التعاقدية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُسهم في رفع جودة وسرعة إنجاز الطلبات.
