17865 فرصة تطوعية
(MENAFN- Al Watan) استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في طرح الفرص التطوعية وتنفيذها في مختلف مناطق المملكة، إذ سجلت خلال العام الماضي طرح وتنفيذ 17.865 فرصة تطوعية، في وقت فاقت فيه الفرص التطوعية المنفذة في منطقة مكة المكرمة الفرص التطوعية في 6 مناطق مجتمعة، ممثلة في: الجوف والحدود الشمالية ونجران وحائل والقصيم وجازان، بـ21%، وبلغت الفرص التطوعية المنفذة في مناطق الجنوب ((عسير، وجازان، والباحة، ونجران)) 3345 فرصة.
فرص تطوعية
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 2024 تسجيل 17.865 فرصة تطوعية، التي تم طرحها وتنفيذها في مختلف مناطق المملكة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من الفرص التطوعية المطروحة والمنفذة، حيث بلغ إجمالي الفرص التطوعية 3827 فرصة تطوعية بـ21%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 3573 فرصة بـ20%، وجاءت المدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 2353 فرصة تطوعية بـ13%، والمنطقة الشرقية رابعا، بإجمالي 1448 فرصة بـ8.10%، وعسير خامسا، بإجمالي 1440 فرصة بـ8%، وتبوك سادسا، بـ1104 فرص تطوعية بـ6%، والباحة سابعا، بإجمالي 705 فرص بـ4%.
أقل المناطق
سجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة فرص تطوعية منفذة بـ519 فرصة بـ2.90%، وجاءت منطقة الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 545 فرصة تطوعية بـ3%، وجاءت نجران ثالثا، بإجمالي 571 فرصة تطوعية بـ3.19%، وحائل رابعا، بإجمالي 573 فرصة تطوعية بـ3.20% والقصيم خامسا، بإجمالي 578 فرصة تطوعية بـ3.23%، وجازان سادسا، بإجمالي 629 فرصة تطوعية بـ3.52%.
مناطق الجنوب
سجلت مناطق الجنوب ((عسير، وجازان، والباحة، ونجران)) 3345 فرصة تطوعية بـ18% من أصل الفرص التطوعية الموزعة على مناطق المملكة، وتصدرت منطقة عسير الفرص التطوعية على مستوى مناطق الجنوب بـ43%، وحلت منطقة الباحة ثانيا بـ21%، وجاءت منطقة جازان ثالثا بـ19%، ومنطقة نجران رابعا بـ17% من الفرص التطوعية المنفذة على مستوى الجنوب.
أكثر المناطق فرصا تطوعية
مكة المكرمة: 21%
الرياض: 20%
المدينة المنورة: 13%
الشرقية: 8.10%
عسير: 8%
تبوك: 6%
الباحة: 4%
الأقل فرصا
الجوف: 2.90%
الحدود الشمالية: 3%
نجران: 3.19%
حائل: 3.20%
القصيم: 3.23%
جازان: 3.52%
فرص مناطق الجنوب التطوعية
عسير: 43%
الباحة: 21%
جازان: 19%
نجران: 17%
