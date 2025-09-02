  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
17865 فرصة تطوعية

17865 فرصة تطوعية

2025-09-02 07:54:28
(MENAFN- Al Watan) استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في طرح الفرص التطوعية وتنفيذها في مختلف مناطق المملكة، إذ سجلت خلال العام الماضي طرح وتنفيذ 17.865 فرصة تطوعية، في وقت فاقت فيه الفرص التطوعية المنفذة في منطقة مكة المكرمة الفرص التطوعية في 6 مناطق مجتمعة، ممثلة في: الجوف والحدود الشمالية ونجران وحائل والقصيم وجازان، بـ21%، وبلغت الفرص التطوعية المنفذة في مناطق الجنوب ((عسير، وجازان، والباحة، ونجران)) 3345 فرصة.
فرص تطوعية
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 2024 تسجيل 17.865 فرصة تطوعية، التي تم طرحها وتنفيذها في مختلف مناطق المملكة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من الفرص التطوعية المطروحة والمنفذة، حيث بلغ إجمالي الفرص التطوعية 3827 فرصة تطوعية بـ21%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 3573 فرصة بـ20%، وجاءت المدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 2353 فرصة تطوعية بـ13%، والمنطقة الشرقية رابعا، بإجمالي 1448 فرصة بـ8.10%، وعسير خامسا، بإجمالي 1440 فرصة بـ8%، وتبوك سادسا، بـ1104 فرص تطوعية بـ6%، والباحة سابعا، بإجمالي 705 فرص بـ4%.
أقل المناطق
سجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة فرص تطوعية منفذة بـ519 فرصة بـ2.90%، وجاءت منطقة الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 545 فرصة تطوعية بـ3%، وجاءت نجران ثالثا، بإجمالي 571 فرصة تطوعية بـ3.19%، وحائل رابعا، بإجمالي 573 فرصة تطوعية بـ3.20% والقصيم خامسا، بإجمالي 578 فرصة تطوعية بـ3.23%، وجازان سادسا، بإجمالي 629 فرصة تطوعية بـ3.52%.
مناطق الجنوب
سجلت مناطق الجنوب ((عسير، وجازان، والباحة، ونجران)) 3345 فرصة تطوعية بـ18% من أصل الفرص التطوعية الموزعة على مناطق المملكة، وتصدرت منطقة عسير الفرص التطوعية على مستوى مناطق الجنوب بـ43%، وحلت منطقة الباحة ثانيا بـ21%، وجاءت منطقة جازان ثالثا بـ19%، ومنطقة نجران رابعا بـ17% من الفرص التطوعية المنفذة على مستوى الجنوب.
أكثر المناطق فرصا تطوعية
مكة المكرمة: 21%
الرياض: 20%
المدينة المنورة: 13%
الشرقية: 8.10%
عسير: 8%
تبوك: 6%
الباحة: 4%
الأقل فرصا
الجوف: 2.90%
الحدود الشمالية: 3%
نجران: 3.19%
حائل: 3.20%
القصيم: 3.23%
جازان: 3.52%
فرص مناطق الجنوب التطوعية
عسير: 43%
الباحة: 21%
جازان: 19%
نجران: 17%

MENAFN02092025000089011017ID1110005518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث