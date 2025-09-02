  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مشروعات أبحر.. ترسم المستقبل

مشروعات أبحر.. ترسم المستقبل

2025-09-02 07:54:27
(MENAFN- Al Watan) تشهد أبحر في جدة حراكًا تنموبا كبيرا، إضافة إلى مشروعي مرافئ وسفن، إذ بدأ العمل على عدد كبير من المشروعات التي مازالت تحت الإنشاء.
وعلمت ((الوطن)) أن هناك مشروعات في طور إصدار التصاريح، تتوزع بين مستشفيات ومراكز طبية متخصصة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة وأبراج فندقية وسكنية، توفر خيارات متنوعة للزوار والمقيمين، وتضيف طابعًا عمرانيًا عصريًا، فضلا عن مرافق ترفيهية ومراكز تجارية متعددة الاستخدامات تعزز من جاذبية أبحر كوجهة سياحية متكاملة، كما يتواصل العمل على المرحلتين الثانية والثالثة من تطوير الواجهة البحرية، ما سيمنح المنطقة مزيدًا من المساحات العامة والأنشطة السياحية والترفيهية، لتصبح نقطة التقاء حضارية وثقافية لسكان جدة وزوارها.
القطاع العقاري
يرى الخبير العقاري، عبدالمجيد الأحمدي، أن هذه المشروعات ستشكل نقلة نوعية في مستقبل أبحر الجنوبية، لتكون إحدى أهم مناطق الجذب، خصوصًا مع ما تشهده المملكة من تحولات إستراتيجية ضمن رؤية 2030، بينما أكد المستثمر العقاري، فهد القحطاني، أن حجم المشروعات الجاري تطويرها يعكس ثقة المستثمرين في المستقبل.
وأوضح أن الموقع الإستراتيجي القريب من البحر، إلى جانب ارتباطه بالبنية التحتية الحديثة للمدينة، سيجعل من أبحر الجنوبية مركز جذب رئيسي للسياحة والاستثمار.
ويشير خبير التخطيط العمراني، مصطفي آدم، إلى أن الجمع بين المشروعات الصحية والفندقية والترفيهية سيخلق منظومة متكاملة تخدم سكان جدة، مما يضع المنطقة في مصاف الوجهات العالمية، وأن تنوع المشروعات وتكاملها يفتحان آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص، ويسهمان في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد.
سوق العمل
يقول كامل البدر، من سكان أبحر: هذه المشروعات تؤدي إلى تحفيز سوق العمل عبر توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجالات الإنشاء والتشغيل والخدمات، ورفع قيمة العقار في أبحر الجنوبية والمناطق المجاورة، لتصبح إحدى أكثر الوجهات المرغوبة للسكن والاستثمار، فضلا عن تنشيط القطاع السياحي بفضل الأبراج الفندقية والمرافق الترفيهية، مما يعزز مكانة جدة كوجهة سياحية على البحر الأحمر الى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، مع زيادة الثقة في بيئة الأعمال السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد أن اكتمال هذه المشروعات، إلى جانب تطوير الواجهة البحرية بمرحلتيها الثانية والثالثة، سيضع المنطقة في موقع تنافسي إقليمي، بما يجعلها مقصدًا سياحيًا واستثماريًا متكاملاً.
جودة الحياة
أشاد أحد سكان منطقة أبحر، سيف صالح، بالمشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة، معتبرًا أنها تضيف قيمة كبيرة للحياة اليومية، وتسهم في تطوير المنطقة عمرانيًا واقتصاديًا.
وأوضح أن من أبرز الإيجابيات التي يلاحظها السكان تحسين جودة الحياة والخدمات، مع بناء مستشفيات ومراكز طبية حديثة، وأصبح الوصول للخدمات الصحية أسهل وأكثر جودة، مع تنوع خيارات السكن.

MENAFN02092025000089011017ID1110005517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث