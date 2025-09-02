  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشباب يتحرك صوب هلاليين

2025-09-02 07:54:27
(MENAFN- Al Watan) بدأ الشباب يتحرك قبل نهاية الميركاتو الصيفي بأيام قليلة، من أجل استقطاب ثنائي أجنبي من الهلال، في ظل سعيه لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، بعد سقوط صادم أمام الخليج في الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين.
وبينت مصادر، أن إدارة الشباب تسعى إلى تدعيم صفوف الليث بعناصر هجومية ودفاعية قوية، وقد وجّهت أنظارها إلى ثنائي الهلال المتمثل في البرازيليين ماركوس ليوناردو ورينان لودي.
وأوضحت أن العرض المقدم من الشباب يشمل انتقالا دائمًا للثنائي البرازيلي، في ظل سعي الهلال لإفساح المجال أمام قدوم أسماء جديدة ضمن صفوفه.
وأشارت إلى أن الهلال وافق بشكل مبدئي على رحيل لودي، ولكنه رفض التخلص من ليوناردو للشباب، دون الكشف عن التفاصيل، رغم أنه يتطلع لرحيل المهاجم البرازيلي.

