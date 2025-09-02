403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الشباب يتحرك صوب هلاليين
(MENAFN- Al Watan) بدأ الشباب يتحرك قبل نهاية الميركاتو الصيفي بأيام قليلة، من أجل استقطاب ثنائي أجنبي من الهلال، في ظل سعيه لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، بعد سقوط صادم أمام الخليج في الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين.
وبينت مصادر، أن إدارة الشباب تسعى إلى تدعيم صفوف الليث بعناصر هجومية ودفاعية قوية، وقد وجّهت أنظارها إلى ثنائي الهلال المتمثل في البرازيليين ماركوس ليوناردو ورينان لودي.
وأوضحت أن العرض المقدم من الشباب يشمل انتقالا دائمًا للثنائي البرازيلي، في ظل سعي الهلال لإفساح المجال أمام قدوم أسماء جديدة ضمن صفوفه.
وأشارت إلى أن الهلال وافق بشكل مبدئي على رحيل لودي، ولكنه رفض التخلص من ليوناردو للشباب، دون الكشف عن التفاصيل، رغم أنه يتطلع لرحيل المهاجم البرازيلي.
وبينت مصادر، أن إدارة الشباب تسعى إلى تدعيم صفوف الليث بعناصر هجومية ودفاعية قوية، وقد وجّهت أنظارها إلى ثنائي الهلال المتمثل في البرازيليين ماركوس ليوناردو ورينان لودي.
وأوضحت أن العرض المقدم من الشباب يشمل انتقالا دائمًا للثنائي البرازيلي، في ظل سعي الهلال لإفساح المجال أمام قدوم أسماء جديدة ضمن صفوفه.
وأشارت إلى أن الهلال وافق بشكل مبدئي على رحيل لودي، ولكنه رفض التخلص من ليوناردو للشباب، دون الكشف عن التفاصيل، رغم أنه يتطلع لرحيل المهاجم البرازيلي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"إقامة دبي": توسيع نطاق "السجادة الحمراء" للقادمين والمغادرين في مطار دبي 3
ممارسات عنصرية داخل شرطة لوزان: سلوكات فردية معزولة؟
أوقاف الأغوار الشمالية تكرم أوائل المراكز القرآنية الصيفية
5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
المعهد القضائي يصدر العدد الأول من مجلته العلمية
النقل النيابية تزور شركة رؤية عمان الحديثة للنقل