شرط جزائي يوقف صفقة العميد وميسي

2025-09-02 07:54:27
(MENAFN- Al Watan) تعرض الاتحاد إلى صدمة جديدة بشأن إحدى الصفقات التي كان يعمل على إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويتعلق الأمر بلاعب بورتو البرتغالي، رودريغو مورا، الملقب بميسي البرتغال، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف العميد.
وذكرت مصادر، أن الاتحاد أغلق ملف اللاعب بعد رفض بورتو للعرض المقدم، حيث يعتبر أقل من الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 308 ملايين ريال ((70 مليون يورو)).
وتسعى الإدارة لحسم صفقة المواليد خلال الساعات المقبلة، حيث تعمل على ملفين قبل إغلاق الميركاتو الأوروبي، وفي حال عدم وجود خيار مناسب سيستمر اوناي للشتوية.

