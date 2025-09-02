شرط جزائي يوقف صفقة العميد وميسي

403
شرط جزائي يوقف صفقة العميد وميسي
(MENAFN- Al Watan) تعرض الاتحاد إلى صدمة جديدة بشأن إحدى الصفقات التي كان يعمل على إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويتعلق الأمر بلاعب بورتو البرتغالي، رودريغو مورا، الملقب بميسي البرتغال، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف العميد.
وذكرت مصادر، أن الاتحاد أغلق ملف اللاعب بعد رفض بورتو للعرض المقدم، حيث يعتبر أقل من الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ 308 ملايين ريال ((70 مليون يورو)).
وتسعى الإدارة لحسم صفقة المواليد خلال الساعات المقبلة، حيث تعمل على ملفين قبل إغلاق الميركاتو الأوروبي، وفي حال عدم وجود خيار مناسب سيستمر اوناي للشتوية.
