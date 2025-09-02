  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ولي العهد وحسين الشيخ يناقشان تطورات القضية الفلسطينية

2025-09-02 07:54:27
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ. واستعرض الجانبان تطورات الأحداث في فلسطين، والجهود المبذولة تجاهها لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني.
شعب تحت المجاعة
الاجتماع الذي ضم ولي العهد بنائب رئيس مجلس الوزراء جاء في خضم التطورات الفلسطينية المتسارعة، إذ بات قطاع غزة في الوقت الراهن يعيش المجاعة رسميا، فضلا عن خطط الجيش الإسرائيلي لتطويق واحتلال مدينة غزة، إذ أعلن بدء العملية في غضون أسبوعين.
كما تتواصل الغارات الإسرائيلية بكثافة على قطاع غزة، مستهدفة شمال وجنوب القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف لمبانٍ في مناطق جباليا البلد وجباليا النزاع وشرق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف أخرى في مناطق شمال خان يونس جنوب القطاع.
إبادة جماعية
ينسجم توقيت الاجتماع كذلك مع ذهبت إليه رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها بالاتفاق على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن ((سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948))).
تنديد سعودي
إلى ذلك، نددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة. كما أدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتکاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقا لما ذكرته الخارجية.
وقالت المملكة في بيانها: ((الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض))، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استنادا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

