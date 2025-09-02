  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مركز البنية التحتية بالعاصمة ينفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية خلال أغسطس

2025-09-02 07:54:26
(MENAFN- Al Watan) نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر أغسطس 2025م، أكثر من 28 ألف جولة رقابية على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، فيما استقبل أكثر من 18 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة، ورصد أكثر من 4 آلاف مخالفة لضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.
وشملت المخالفات المرصودة عدم نظافة مواقع الأعمال أثناء العمل وبعد انتهائه، وعدم وضع الإضاءة التحذيرية على الحواجز لكامل التحويلة المرورية، إضافةً إلى عدم تجديد تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية أو عدم تمديدها، وعدم وضع بيانات المشروع على الحواجز المؤقتة، وتجهيز المعدات والمواد خارج مواقع العمل.
ويهدف المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع معدلات الامتثال، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يُسهم في تحقيق استدامة البنية التحتية في منطقة الرياض بجميع محافظاتها.
ويواصل المركز تنفيذ جولاته الرقابية في إطار جهوده لتعزيز الأمتثال، وتطوير أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة؛ للارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتحسين المشهد الحضري، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق.

