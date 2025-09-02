مركز البنية التحتية بالعاصمة ينفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية خلال أغسطس

403
مركز البنية التحتية بالعاصمة ينفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية خلال أغسطس
(MENAFN- Al Watan) نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر أغسطس 2025م، أكثر من 28 ألف جولة رقابية على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، فيما استقبل أكثر من 18 ألف بلاغ عن أعمال مخالفة، ورصد أكثر من 4 آلاف مخالفة لضوابط واشتراطات مشاريع البنية التحتية.
وشملت المخالفات المرصودة عدم نظافة مواقع الأعمال أثناء العمل وبعد انتهائه، وعدم وضع الإضاءة التحذيرية على الحواجز لكامل التحويلة المرورية، إضافةً إلى عدم تجديد تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية أو عدم تمديدها، وعدم وضع بيانات المشروع على الحواجز المؤقتة، وتجهيز المعدات والمواد خارج مواقع العمل.
ويهدف المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع معدلات الامتثال، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يُسهم في تحقيق استدامة البنية التحتية في منطقة الرياض بجميع محافظاتها.
ويواصل المركز تنفيذ جولاته الرقابية في إطار جهوده لتعزيز الأمتثال، وتطوير أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة؛ للارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتحسين المشهد الحضري، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق.
