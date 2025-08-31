ورشة تدريبية لتعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

ورشة تدريبية لتعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان
وخلال الورشة، استعرض مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة العُمانية تجربة سلطنة عمان الشقيقة في استضافة وتنظيم المؤتمرات الإقليمية والدولية، وسبل الاستفادة من هذه التجارب في إطار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجال للتعاون السياحي، وبما يسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة لتطوير قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في البلدين الشقيقين.
وحول ذلك، أكدت الآنسة دانة أسامة السعد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض للموارد والمشاريع، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، وضمن الجهود الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في المملكة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية السياحة 2022-2026، مشيرةً إلى أن مركز البحرين العالمي للمعارض بما يتمتع به من إمكانات ومرافق متطورة يسهم في تكريس مكانة مملكة البحرين على خارطة استضافة الفعاليات الدولية، وتعزيز حضورها كمركز رائد في هذا القطاع.
