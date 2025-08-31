ورشة تدريبية لتعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اليوم، الأحد، ورشة تدريبية متخصصة في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات (MICE)، في مركز البحرين العالمي للمعارض، قدمها السيد خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة العُمانية، بمشاركة 50 ممثلًا من مختلف القطاعات ذات الصلة بسياحة الأعمال، شملت إدارة التسويق والترويج في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وإدارة مركز البحرين للمعارض (EWB)، وعددًا من الفنادق ووكالات السفر، إضافة إلى ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية (EDB)، وبعض الجهات الحكومية والاجتماعية النشطة في هذا المجال.

وخلال الورشة، استعرض مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة العُمانية تجربة سلطنة عمان الشقيقة في استضافة وتنظيم المؤتمرات الإقليمية والدولية، وسبل الاستفادة من هذه التجارب في إطار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجال للتعاون السياحي، وبما يسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة لتطوير قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في البلدين الشقيقين.

وحول ذلك، أكدت الآنسة دانة أسامة السعد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض للموارد والمشاريع، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، وضمن الجهود الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في المملكة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية السياحة 2022-2026، مشيرةً إلى أن مركز البحرين العالمي للمعارض بما يتمتع به من إمكانات ومرافق متطورة يسهم في تكريس مكانة مملكة البحرين على خارطة استضافة الفعاليات الدولية، وتعزيز حضورها كمركز رائد في هذا القطاع.