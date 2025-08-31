  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ورشة تدريبية لتعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

ورشة تدريبية لتعزيز سياحة المعارض والمؤتمرات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

2025-08-31 08:08:42
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اليوم، الأحد، ورشة تدريبية متخصصة في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات (MICE)، في مركز البحرين العالمي للمعارض، قدمها السيد خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة العُمانية، بمشاركة 50 ممثلًا من مختلف القطاعات ذات الصلة بسياحة الأعمال، شملت إدارة التسويق والترويج في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وإدارة مركز البحرين للمعارض (EWB)، وعددًا من الفنادق ووكالات السفر، إضافة إلى ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية (EDB)، وبعض الجهات الحكومية والاجتماعية النشطة في هذا المجال.

وخلال الورشة، استعرض مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة العُمانية تجربة سلطنة عمان الشقيقة في استضافة وتنظيم المؤتمرات الإقليمية والدولية، وسبل الاستفادة من هذه التجارب في إطار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجال للتعاون السياحي، وبما يسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة لتطوير قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في البلدين الشقيقين.

وحول ذلك، أكدت الآنسة دانة أسامة السعد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض للموارد والمشاريع، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الشقيقة، وضمن الجهود الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في المملكة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية السياحة 2022-2026، مشيرةً إلى أن مركز البحرين العالمي للمعارض بما يتمتع به من إمكانات ومرافق متطورة يسهم في تكريس مكانة مملكة البحرين على خارطة استضافة الفعاليات الدولية، وتعزيز حضورها كمركز رائد في هذا القطاع.

MENAFN31082025000055011008ID1109998662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث