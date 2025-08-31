جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيـا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشركات تزيد استثماراتها بإطلاق مشاريع جديدة في منطقة الجداف
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تمد يدها لغزة عبر خط المياه الناقل
تقرير استقصائي يلقي ضوءاً جديداً على الأموال الكويتية في قضية صندوق الجيش
وكالة “هيومن بايونير” الإخبارية تكشف عن “إعلان القارة القطبية الجنوبية” لصياغة نموذج جديد في إنتاج الأخبار
ريم الجازي مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان خلفاً لنارت بوران
علامة HONOR تقدم تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي في مجال التعرف على الصوت مباشرة على الجهاز مع إطلاق هاتفها الرائد الجديد Magic V5