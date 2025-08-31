  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور

2025-08-31 08:08:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيـا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

