النفط الروسي براءة من إفساد العلاقة بين مودي وترامب.. فما السبب؟

MENAFN - Al-Bayan) ">أثار التوتر المفاجئ بين الحليفين الولايات المتحدة والهند، وتوتر العلاقة بين الزعيمين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، العديد من التساؤلات الحائرة حول حقيقة الخلاف وأصل التوتر، لأن بعض المراقبين استبعدوا السبب الظاهر في العلن، وهو شراء نيودلهي النفط الروسي، الذي أثار غضب الولايات المتحدة، التي تفرض حظراً عليه. بحسب إيكونوميك تايمز

كواليس الخلاف

ويرجع تقرير موسع لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التراجع الحاد في العلاقات الهندية الأمريكية، إلى مكالمة هاتفية في 17 يونيو، زعم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أنهى الأعمال العدائية بين الهند وباكستان، وطرح ترشيحاً محتملاً لجائزة نوبل للسلام. ردّ رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلاً، إن وقف إطلاق النار تم بترتيب مباشر من نيودلهي وإسلام آباد. اتسع نطاق التداعيات، لتشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 50 % على البضائع الهندية، وتعثر محادثات التجارة، وفرض إجراءات جديدة مسببة للتوتر بشأن التأشيرات والترحيل. ومنذ ذلك الحين، حافظ الجانبان على مسافة بينهما.



مكالمة هاتفية 35 دقيقة

نقلاً عن مقابلات أُجريت في نيودلهي وواشنطن، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أنه خلال مكالمة هاتفية استمرت 35 دقيقة في 17 يونيو، عبّر ترامب لمودي عن ((فخره بإنهاء التصعيد العسكري))، و((ذكر أن باكستان سترشحه لجائزة نوبل للسلام)). وأضافت الصحيفة: ((كان التلميح غير المباشر، وفقاً لأشخاص مطلعين على المكالمة، أن على السيد مودي أن يفعل الشيء نفسه)).



رفض هندي

وفقاً للتقرير، ردّ مودي بأنّ التدخل الأمريكي ((لا علاقة له بوقف إطلاق النار الأخير))، وقال إنّ المسألة ((حُلّت مباشرةً بين الهند وباكستان)). وتقول صحيفة التايمز إنّ ترامب ((تجاهل إلى حدّ كبير)) الردّ، وإنّ رفض مودي الانخراط في مسألة جائزة نوبل للسلام، كان نقطة تحوّل. قدّم وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري بياناً عاماً في اليوم التالي. وقال ميسري إن مودي أبلغ ترامب أن ((الهند لم تقبل أبداً الوساطة، ولن تقبلها أبداً))، وأضاف أن قضايا مثل ((اتفاقية التجارة الهندية الأمريكية أو الوساطة الأمريكية بين الهند وباكستان))، لم تُناقش ((أبداً أو على أي مستوى)).



غضب أمريكي

وذكرت صحيفة التايمز أن البيت الأبيض لم يُقرّ بالمكالمة، ولم يُعلّق ترامب عليها. ((وهي أيضاً قصة رئيس أمريكي يضع عينيه على جائزة نوبل، ويصطدم بالقضية الثالثة الثابتة في السياسة الهندية: الصراع مع باكستان))، كما أضاف تقرير نيويورك تايمز.

وزعم ترامب مراراً أنه ((حل)) النزاع. وتشير صحيفة التايمز إلى أنه أعلن لأول مرة عن وقف الأعمال العدائية في 10 مايو، ووصف بيان أمريكي وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن. رفض المسؤولون الهنود هذا الوصف.



إلغاء اجتماع مودي- ترامب

حدثت المكالمة في 17 يونيو، بعد إلغاء اجتماع مودي- ترامب، المخطط له في قمة مجموعة السبع في كندا، عندما غادر ترامب مبكراً. خلال المكالمة، دعا ترامب مودي للتوقف في واشنطن. رفض مودي بسبب زيارة مقررة إلى كرواتيا، حسبما قال مسؤولون هنود لصحيفة التايمز. كان المسؤولون في نيودلهي قلقين أيضاً بشأن المظهر. ونقلت التايمز عن مسؤول كبير قوله، إن هناك قلقاً من أن ترامب قد يدفع مودي إلى فرصة لالتقاط صورة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي كان قد دُعي لتناول الغداء في البيت الأبيض، في نفس الوقت تقريباً. وقال أحد المسؤولين للصحيفة: ((كانت علامة واضحة أخرى على أن ترامب لا يهتم كثيراً بتعقيد القضية (بين الهند وباكستان)، أو الحساسيات والتاريخ المحيط بها)).



فشل جميع المحاولات

لم تنجح المحاولات اللاحقة لترتيب مكالمة أخرى لإبرام اتفاقية تجارية جزئية في أي مكان. وقال مسؤول هندي كبير لصحيفة التايمز، إن نيودلهي تخشى أن ينشر ترامب ((ما يريده)) على موقع Truth Social، بغض النظر عما تم الاتفاق عليه. وتقول التايمز إن ترامب حاول بعد ذلك الوصول إلى مودي ((عدة مرات))، وهو ادعاء نفاه متحدث باسم البيت الأبيض.



رسوم ترامب الجمركية وتداعياتها التجارية

بعد أسابيع من المكالمة، أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية متبادلة بنسبة 25 % على البضائع الهندية. ثم أضاف لاحقاً ضريبة عقابية أخرى بنسبة 25 % على مشتريات الهند من النفط الروسي، ليصل إجمالي العبء إلى 50 %. وواجهت قطاعات مثل المنسوجات والملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والروبيان والجلود ضغوطاً، وفقاً لمسؤولين هنود، استشهدوا بتقارير محلية، تلخص نتائج صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ريتشارد م. روسو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله: ((لو كان هذا تغييراً حقيقياً في السياسة المتبعة للضغط على روسيا، لكان ترامب قد دعم تشريعاً كان سيفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري الهيدروكربونات الروسية. إن استهدافهم للهند تحديداً، يؤكد أن الأمر يتجاوز روسيا فقط)). وأضافت مقالة نيويورك تايمز، أن ترامب ((المحبط من مفاوضات التعريفات الجمركية))، تواصل مع مودي عدة مرات، لكن الزعيم الهندي ((لم يستجب لتلك الطلبات)).